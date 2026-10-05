Elecciones en Brasil: los mercados se disparan tras la ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula

Una ola de euforia financiera sacudió a los mercados financieros este lunes tras los resultados de la primera vuelta electoral en Brasil. Los activos brasileños experimentaron un fuerte repunte impulsados por la victoria del senador Flávio Bolsonaro, quien desafió todos los pronósticos y encuestas al superar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, posicionándose como el principal favorito para ganar la presidencia en la segunda vuelta programada para el próximo 25 de octubre.

La reacción de los inversores fue inmediata en las primeras horas de operaciones. El real brasileño trepó un 3% en la apertura en São Paulo, convirtiéndose en la divisa de mejor desempeño global. En Wall Street, el ETF iShares MSCI Brazil, principal indicador de las acciones brasileñas en el exterior, se disparó un 15% en las operaciones previas a la apertura.

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La sorpresa que entusiasmó a Wall Street

El resultado del domingo alteró de forma radical el mapa político previsto por el mercado. Flávio Bolsonaro —elegido por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, como heredero político— cosechó el 47% de los votos, frente al 45% del actual mandatario. Mientras las consultoras vaticinaban un triunfo de Lula o un empate técnico como el escenario más optimista para la derecha, la ventaja del senador fue calificada por los analistas financieros como un catalizador para un cambio de rumbo económico.

A este resultado se sumó una sólida performance de los candidatos conservadores en las elecciones para gobernadores, la Cámara de Diputados y el Senado. "Desde el punto de vista de la gobernabilidad y la agenda económica, las condiciones nunca habían sido tan favorables", destacó Guilherme Abbud, director de Persevera Asset Management.

Ajuste fiscal y expectativa de rebaja de tasas

La preferencia de los inversores por el hijo del expresidente radica en sus promesas de consolidación fiscal y recorte del gasto público, aspectos que el mercado considera indispensables para reducir las elevadas tasas de interés que asfixian el crédito a familias y empresas. En contraste, las dudas sobre la disciplina fiscal de Lula se habían intensificado en las últimas semanas del mandato debido al incremento del gasto social y el otorgamiento de nuevos subsidios.

"Es una sorpresa bienvenida. Había una asimetría en el resultado: o continuaba el statu quo con Lula o se daba un desenlace favorable al mercado con Bolsonaro. Esto da luz verde para ampliar posiciones", señaló Antonina Tarassiouk, directora de análisis económico internacional de Reams Asset Management.

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De la cautela al optimismo de cara al balotaje

La irrupción de Flávio Bolsonaro a finales de 2025 había generado inicialmente escepticismo en el sector financiero, exacerbado por las investigaciones sobre sus vínculos con el banquero Daniel Vorcaro en el marco de un multimillonario fraude financiero. Sin embargo, el estancamiento económico del gobierno saliente y el desgaste político de Lula reorientaron el flujo de capitales en las semanas previas a la votación, llevando al índice Ibovespa a registrar subas del 5% en dólares durante septiembre.

Aunque los analistas prevén cierta volatilidad financiera hasta la definición de la segunda vuelta, entidades como JPMorgan y BBVA coinciden en que la brecha obtenida en las urnas será difícil de remontar para el oficialismo. De concretarse el triunfo opositor el 25 de octubre, los analistas proyectan la liberación de inversiones postergadas y un acelerado recorte en el costo del financiamiento.