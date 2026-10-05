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Los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026 se revelan antes de la gran gala

El Tango Porteño se prepara para recibir a los mayores referentes de la música el próximo miércoles 14 de octubre.

05/10/2026 | 10:05Redacción Cadena 3

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Martín Fierro de la Música 2026

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Buenos Aires, 5 de octubre (NA) -- La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas suma un nuevo evento a su prestigiosa lista de reconocimientos, al anunciar este domingo a los nominados de la primera edición de los Martín Fierro de Música 2026. La ceremonia se llevará a cabo el miércoles 14 de octubre en Tango Porteño.

Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el evento contará con la producción general de Diego Suárez, en coproducción con El Nueve. Se anticipa que reunirá a destacados referentes de la música argentina, además de rendir homenaje a importantes trayectorias.

Entre los artistas más nominados destacan María Becerra, con 7 nominaciones, seguida de Lali Espósito, con 6, y Tini Stoessel, con 5. Todas compiten en las categorías de Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop.

La gala será conducida por Hernán Drago y Edith Hermida, mientras que los invitados serán recibidos en la alfombra roja por Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo. Además, se realizarán presentaciones en vivo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.

Los nominados son:

Mejor Canción:

  • Cazzu — Con otra
  • María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos
  • Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos
  • Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien

Mejor Álbum:

  • Milo J — La vida era más corta
  • María Becerra — Quimera
  • Cazzu — Latinaje
  • Ca7riel y Paco Amoroso — Papota
  • Lali — Cuando el demonio llama

Mejor Colaboración:

  • Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9
  • Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas
  • Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix
  • Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa
  • Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout
  • Turf & Lali — Loco un poco

Mejor Artista Femenina:

  • María Becerra
  • Ángela Leiva
  • Tini
  • Lali
  • Cazzu
  • Natalie Pérez
  • Marilina Bertoldi

Mejor Artista Masculino:

  • Fito Páez
  • Dante Spinetta
  • Coti Sorokin
  • Milo J
  • Axel
  • Abel Pintos
  • Emanero
  • Dillom

Mejor Grupo/Banda:

  • Babasónicos
  • Divididos
  • Los Pericos
  • Turf
  • Airbag
  • El Mató a un policía motorizado
  • Tan Biónica
  • Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino:

  • Simón Aguirre
  • Lázaro Caballero
  • Max Carra
  • Roze
  • Ramma
  • Joaco Burgos
  • Camionero
  • Luciano Creiner
  • Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina:

  • More con Flow
  • Valentina Márquez
  • Juana Rozas
  • 143Leti
  • Mery Granados
  • Valentina Olguín
  • Candu Domínguez

Mejor Artista Pop:

  • Tini
  • Lali
  • Emilia
  • Tiago PZK
  • María Becerra
  • Zoe Gotusso
  • Yami Safdie
  • Ángela Torres

Mejor Artista Rock/Alternativo:

  • Babasónicos
  • El Plan de la Mariposa
  • Fito Páez
  • Los Piojos
  • Charly García
  • Andrés Calamaro
  • Marilina Bertoldi

Mejor Artista Urbano:

  • Dante Spinetta
  • Trueno
  • J Rei
  • Duki
  • L-Gante
  • Nicki Nicole
  • Milo J

Mejor Artista Folclórico:

  • Soledad Pastorutti
  • Abel Pintos
  • Luciano Pereyra
  • Los Nocheros
  • Destino San Javier
  • Coki Ramírez
  • Maggie Cullen
  • Jorge Rojas

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas:

  • Maria Becerra — Quimera Show 360° en River
  • La K’onga — Cuartetour
  • Lali — Lali Tour 2025
  • Airbag — El Club de la Pelea
  • Tini — Futttura
  • Q' Lokura — Q' Lokura en vivo
  • Emanero — Emanero Tour 2025
  • Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande Del Mundo

Mejor Productor/a Musical:

  • Mauro De Tommaso
  • BZRP
  • Nico Cotton
  • Big One
  • Evlay
  • Tatool
  • Tote
  • Oscar Mediavilla

Mejor Grupo/Banda Tropical:

  • Damas Gratis
  • Los Totora
  • La T y La M
  • Ráfaga
  • La K'onga
  • Q' Lokura
  • La Delio Valdez
  • Banda XXI

Mejor Artista Tropical Masculino:

  • Rodrigo Tapari
  • Uriel Lozano
  • El Polaco
  • Ulises Bueno
  • Daniel Agostini
  • Nico Mattioli

Mejor Artista Tropical Femenina:

  • Ángela Leiva
  • Dalila
  • Karina
  • Eugenia Quevedo

Mejor Artista de Tango:

  • Guillermo Fernández
  • Caro Minella
  • Jorge Amicone
  • Jorge Vázquez
  • Los Reyes del Tango

Mejor Cortina Musical de TV:

  • Morfi, Todos a la Mesa
  • LAM
  • Gran Hermano
  • Telenueve Noticiero

Mejor Concepto Visual:

  • Maria Becerra
  • Lali
  • Tini
  • Emanero
  • Cazzu
  • Dillom
  • Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Manager Artístico:

  • Fernando Szereszevsky
  • Pocho Rocca
  • Artes Group
  • Natanael Real
  • Daniel Grinbank
  • Ana Poluyan
  • Maxi El Brother
  • Alberto Miguel
  • Marcelo Fígoli
  • Héctor Cavallero

Mejor Artista DJ:

  • Ezequiel Arias
  • Sol Ortega
  • Hernán Cattaneo
  • Mariano Mellino
  • Victoria Engel
  • Carlos Alfonsín
  • Javier Zuker

Mejor Música de Comerciales/Jingles:

  • Saphirus
  • Molto
  • Kanji
  • Rinde 2 - Luck Ra

Mejor Artista DJ Revelación:

  • 0ostil
  • Victoria Why Not
  • Discip
  • Ana Helder
  • Jay De Lys
  • Eze Ramires

Mejor Artista de Música Infantil:

  • Panam
  • Plim Plim
  • Margarita
  • Pau Pau
  • Topa
  • El Reino Infantil

Mejor Artista de Cuarteto:

  • Valentina Márquez
  • Ulises Bueno
  • Simón Aguirre

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué evento se anunciará?
La primera edición de los Martín Fierro de Música 2026.

¿Cuándo se llevará a cabo?
El evento se realizará el miércoles 14 de octubre.

¿Dónde se celebrará?
En Tango Porteño, Buenos Aires.

¿Quiénes son los artistas más nominados?
María Becerra, Lali Espósito y Tini Stoessel son las más nominadas.

¿Quiénes conducirán la gala?
La gala será conducida por Hernán Drago y Edith Hermida.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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