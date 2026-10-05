Los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026 se revelan antes de la gran gala

Buenos Aires, 5 de octubre (NA) -- La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas suma un nuevo evento a su prestigiosa lista de reconocimientos, al anunciar este domingo a los nominados de la primera edición de los Martín Fierro de Música 2026. La ceremonia se llevará a cabo el miércoles 14 de octubre en Tango Porteño.

Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el evento contará con la producción general de Diego Suárez, en coproducción con El Nueve. Se anticipa que reunirá a destacados referentes de la música argentina, además de rendir homenaje a importantes trayectorias.

Entre los artistas más nominados destacan María Becerra, con 7 nominaciones, seguida de Lali Espósito, con 6, y Tini Stoessel, con 5. Todas compiten en las categorías de Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop.

La gala será conducida por Hernán Drago y Edith Hermida, mientras que los invitados serán recibidos en la alfombra roja por Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo. Además, se realizarán presentaciones en vivo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.

Los nominados son:

Mejor Canción:

Cazzu — Con otra

María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos

Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos

Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien

Mejor Álbum:

Milo J — La vida era más corta

María Becerra — Quimera

Cazzu — Latinaje

Ca7riel y Paco Amoroso — Papota

Lali — Cuando el demonio llama

Mejor Colaboración:

Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9

Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas

Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix

Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa

Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout

Turf & Lali — Loco un poco

Mejor Artista Femenina:

María Becerra

Ángela Leiva

Tini

Lali

Cazzu

Natalie Pérez

Marilina Bertoldi

Mejor Artista Masculino:

Fito Páez

Dante Spinetta

Coti Sorokin

Milo J

Axel

Abel Pintos

Emanero

Dillom

Mejor Grupo/Banda:

Babasónicos

Divididos

Los Pericos

Turf

Airbag

El Mató a un policía motorizado

Tan Biónica

Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino:

Simón Aguirre

Lázaro Caballero

Max Carra

Roze

Ramma

Joaco Burgos

Camionero

Luciano Creiner

Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina:

More con Flow

Valentina Márquez

Juana Rozas

143Leti

Mery Granados

Valentina Olguín

Candu Domínguez

Mejor Artista Pop:

Tini

Lali

Emilia

Tiago PZK

María Becerra

Zoe Gotusso

Yami Safdie

Ángela Torres

Mejor Artista Rock/Alternativo:

Babasónicos

El Plan de la Mariposa

Fito Páez

Los Piojos

Charly García

Andrés Calamaro

Marilina Bertoldi

Mejor Artista Urbano:

Dante Spinetta

Trueno

J Rei

Duki

L-Gante

Nicki Nicole

Milo J

Mejor Artista Folclórico:

Soledad Pastorutti

Abel Pintos

Luciano Pereyra

Los Nocheros

Destino San Javier

Coki Ramírez

Maggie Cullen

Jorge Rojas

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas:

Maria Becerra — Quimera Show 360° en River

La K’onga — Cuartetour

Lali — Lali Tour 2025

Airbag — El Club de la Pelea

Tini — Futttura

Q' Lokura — Q' Lokura en vivo

Emanero — Emanero Tour 2025

Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande Del Mundo

Mejor Productor/a Musical:

Mauro De Tommaso

BZRP

Nico Cotton

Big One

Evlay

Tatool

Tote

Oscar Mediavilla

Mejor Grupo/Banda Tropical:

Damas Gratis

Los Totora

La T y La M

Ráfaga

La K'onga

Q' Lokura

La Delio Valdez

Banda XXI

Mejor Artista Tropical Masculino:

Rodrigo Tapari

Uriel Lozano

El Polaco

Ulises Bueno

Daniel Agostini

Nico Mattioli

Mejor Artista Tropical Femenina:

Ángela Leiva

Dalila

Karina

Eugenia Quevedo

Mejor Artista de Tango:

Guillermo Fernández

Caro Minella

Jorge Amicone

Jorge Vázquez

Los Reyes del Tango

Mejor Cortina Musical de TV:

Morfi, Todos a la Mesa

LAM

Gran Hermano

Telenueve Noticiero

Mejor Concepto Visual:

Maria Becerra

Lali

Tini

Emanero

Cazzu

Dillom

Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Manager Artístico:

Fernando Szereszevsky

Pocho Rocca

Artes Group

Natanael Real

Daniel Grinbank

Ana Poluyan

Maxi El Brother

Alberto Miguel

Marcelo Fígoli

Héctor Cavallero

Mejor Artista DJ:

Ezequiel Arias

Sol Ortega

Hernán Cattaneo

Mariano Mellino

Victoria Engel

Carlos Alfonsín

Javier Zuker

Mejor Música de Comerciales/Jingles:

Saphirus

Molto

Kanji

Rinde 2 - Luck Ra

Mejor Artista DJ Revelación:

0ostil

Victoria Why Not

Discip

Ana Helder

Jay De Lys

Eze Ramires

Mejor Artista de Música Infantil:

Panam

Plim Plim

Margarita

Pau Pau

Topa

El Reino Infantil

Mejor Artista de Cuarteto:

Valentina Márquez

Ulises Bueno

Simón Aguirre

Agencia NA