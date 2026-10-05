FOTO: Condenan a prisión perpetua a uno de los implicados en el asesinato de Jennifer Campos

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- El Tribunal Oral en lo Criminal N.° 3 de La Matanza condenó este lunes a José Armando Fernández Sosa a la pena de prisión perpetua por su participación en el crimen de Jennifer Campos, la adolescente de 13 años asesinada durante un robo en la localidad bonaerense de Virrey del Pino.

Ruth Calle, la madre de la víctima, le informó a la Agencia Noticias Argentinas que el delincuente fue declarado coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado criminis causa por ser cometido por el uso de arma de fuego, robo en grado de tentativa por el empleo de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra, en concurso real.

"La verdad que no nos sentimos aliviados porque la lucha sigue. Aún falta detener a uno de los asesinos de Jennifer", sostuvo Ruth, al referirse a Augusto Vigo Camisa, quien se encuentra en Paraguay y tiene pedido de extradición.

En este marco, manifestó su incertidumbre mientras esperaba el veredicto junto a su familia: "Fueron días eternos, sentíamos que las horas no pasaban".

En el caso ya hay cuatro condenados, todos tras aceptar un acuerdo en un juicio abreviado. Se trata de Cristal del Valle, que recibió la pena de dos años por ocultar el arma y documentos en su casa.

También está Ramón López Martínez, quien fue sentenciado a 14 años de cárcel por ser el entregador y por formar parte del robo.

Sergio Benítez Atienza fue condenado a 15 años de prisión debido a que es quien manejaba el auto el día que asesinaron a la menor.

Por último, Gabriel Molina recibió la pena de siete años de cárcel, señalado como quien esperaba arriba del auto en la esquina de la casa para lograr una fuga veloz.

Respecto a Vigo Caniza, el pedido para su extradición se formalizó en 2024 y, al tiempo, las autoridades del país vecino comunicaron que se hizo lugar a la derivación, pero se presentaron apelaciones, por lo que todavía no se pudo llevar a cabo el operativo de traslado para que sea juzgado en la Argentina.

El caso

El 18 de enero de 2024 tres sujetos irrumpieron en una vivienda en Virrey del Pino, donde redujeron a sus propietarios: Franz Campos Rioja y Ruth Calle, y sustrajeron dinero en efectivo.

En medio de la tensa situación, la víctima —que tenía 13 años— se interpuso entre sus padres y los ladrones, uno de los cuales le disparó en el tórax y la mató en el acto.

El pedido para ser recibidos por el Papa

Además, la familia de Jennifer pidió mantener un encuentro con el papa León XIV durante su visita prevista para noviembre.

"Cuando un ser querido es arrebatado por la violencia, el dolor nunca desaparece. Las familias de las víctimas de homicidio cargamos con una ausencia que nos marca para siempre", se lee en el sitio Change.org, en el que se publicó el pedido.