Israel confirma la eliminación de 4.000 terroristas tras la masacre del 7 de octubre de 2023

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó el lunes que se han eliminado a 4.000 terroristas que invadieron Israel el 7 de octubre de 2023, y que aún quedan 2.000 por eliminar.

"El primer ministro (Benjamin) Netanyahu y yo ordenamos al ejército israelí perseguir y eliminarlos a todos -desde los más altos hasta los más bajos-", declaró Katz en X, según informó Noticias Argentinas.

"Esta es la orden de los asesinados y los caídos y este es nuestro deber como pueblo y como Estado - y la cumpliremos", enfatizó el titular de la cartera de Defensa israelí.

En un acto conmemorativo de la masacre, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que "no habrá ningún gobierno de Hamás en Gaza", recordando que el ataque dejó 1.200 muertos y 251 personas secuestradas.

"Cualquiera que haya participado en el ataque contra nosotros, cualquiera que haya retenido a nuestros rehenes, vive con tiempo prestado", advirtió. "Llegaremos a ellos, como llegamos a otros!", añadió el premier israelí.

"Día tras día, ajustamos cuentas con estos despreciables asesinos", reiteró Netanyahu.

El mandatario también declaró que en el Líbano "seguiremos atacando a Hezbollah y crearemos una oportunidad para la paz con un país cuya abrumadora mayoría quiere la paz con nosotros".

"Y en cuanto a Irán -continuó-, no permitiremos que el régimen de terror amenace nuestra existencia. El régimen tiránico es más débil que nunca desde su establecimiento. Está luchando por su vida y, finalmente, desaparecerá del mundo", concluyó.