En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Nueva Chicago vs. Deportivo Maipú

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Gimnasia y Esgrima

La Plata

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Filmaron a un hombre disparando a carpinchos en Nordelta: lo denunciaron por maltrato animal

El episodio ocurrió en el barrio Los Alisos y fue denunciado ante la Justicia. Vecinos también advirtieron sobre presuntas intimidaciones y otros hechos similares.

05/10/2026 | 16:39Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Investigan a hombre filmado disparando a un carpincho en Nordelta

FOTO: Investigan a hombre filmado disparando a un carpincho en Nordelta

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- Un hombre fue filmado mientras caminaba armado por el jardín de una vivienda y disparaba hacia un grupo de carpinchos en el barrio Los Alisos, en Nordelta.

El episodio, ocurrido el 17 de septiembre, derivó en una denuncia penal y es investigado por la Justicia, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Las imágenes muestran al sospechoso junto a una pileta, mientras un carpincho se desplaza a pocos metros. En un momento, el hombre extiende el brazo, apunta con un arma de fuego y efectúa un disparo.

El hecho fue advertido inicialmente por vecinos, quienes dieron aviso a la guardia del barrio. Días después, se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Benavídez para determinar las circunstancias del episodio y la eventual responsabilidad del hombre que aparece en el video.

La investigación podría encuadrarse en la Ley 14.346 de Protección Animal, aunque también se analiza la posibilidad de incorporar otras figuras vinculadas con la tenencia de armas y las amenazas denunciadas por habitantes de la zona.

Según señalaron vecinos y organizaciones que trabajan en defensa de la fauna autóctona, no sería la primera vez que se registran episodios de este tipo en el lugar. Además, denunciaron presuntas intimidaciones dirigidas a personas que pudieran aportar testimonios o material sobre el caso.

Desde la Asociación Vecinal Nordelta remarcaron que el uso de armas de fuego dentro de una zona residencial representa un riesgo para la comunidad y confirmaron que las evidencias reunidas fueron entregadas a las autoridades.

Ahora, la Justicia deberá establecer quién efectuó el disparo, determinar si el animal registrado sufrió algún daño y definir si la conducta registrada constituye un delito o una infracción.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Nordelta?
Un hombre fue filmado disparando a un carpincho en el barrio Los Alisos.

¿Cuándo sucedió el hecho?
El incidente ocurrió el 17 de septiembre.

¿Quién está investigado?
Un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, es el principal sospechoso.

¿Qué acciones se están tomando?
Se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Benavídez y se están recopilando pruebas.

¿Qué dicen los vecinos?
Los residentes han reportado intimidaciones y otros incidentes similares en la zona.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf