Filmaron a un hombre disparando a carpinchos en Nordelta: lo denunciaron por maltrato animal

FOTO: Investigan a hombre filmado disparando a un carpincho en Nordelta

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- Un hombre fue filmado mientras caminaba armado por el jardín de una vivienda y disparaba hacia un grupo de carpinchos en el barrio Los Alisos, en Nordelta.

El episodio, ocurrido el 17 de septiembre, derivó en una denuncia penal y es investigado por la Justicia, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Las imágenes muestran al sospechoso junto a una pileta, mientras un carpincho se desplaza a pocos metros. En un momento, el hombre extiende el brazo, apunta con un arma de fuego y efectúa un disparo.

El hecho fue advertido inicialmente por vecinos, quienes dieron aviso a la guardia del barrio. Días después, se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Benavídez para determinar las circunstancias del episodio y la eventual responsabilidad del hombre que aparece en el video.

La investigación podría encuadrarse en la Ley 14.346 de Protección Animal, aunque también se analiza la posibilidad de incorporar otras figuras vinculadas con la tenencia de armas y las amenazas denunciadas por habitantes de la zona.

Según señalaron vecinos y organizaciones que trabajan en defensa de la fauna autóctona, no sería la primera vez que se registran episodios de este tipo en el lugar. Además, denunciaron presuntas intimidaciones dirigidas a personas que pudieran aportar testimonios o material sobre el caso.

Desde la Asociación Vecinal Nordelta remarcaron que el uso de armas de fuego dentro de una zona residencial representa un riesgo para la comunidad y confirmaron que las evidencias reunidas fueron entregadas a las autoridades.

Ahora, la Justicia deberá establecer quién efectuó el disparo, determinar si el animal registrado sufrió algún daño y definir si la conducta registrada constituye un delito o una infracción.