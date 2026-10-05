Se venden menos juguetes por la disminución de la natalidad y el avance de la tecnología

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete enfrenta un panorama complicado debido a factores como la baja natalidad y la creciente competencia desleal. Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales y Comercio Exterior de la entidad, brindó un análisis sobre la situación actual.

Benítez explicó a Cadena 3 que "la caída del nivel de actividad no responde a un único factor, es multicausal". La baja en la natalidad, que se estableció desde 2015, se refleja en la disminución de la cantidad de hijos por mujer, que pasó de 2,4 a 1,4 en la actualidad, según datos del INDEC. Este fenómeno se acentúa por el compromiso del poder adquisitivo ante el aumento en bienes de primera necesidad.

Además de la baja natalidad, el gerente mencionó que las jugueterías enfrentan costos crecientes por alquileres y tarifas. La competencia desleal también actúa en contra del mercado local, con nuevos canales de comercialización que permiten importar productos sin aranceles. "Hasta 5 envíos de hasta 400 dólares no pagan aranceles de importación, solo el IVA", detalló Benítez.

Uno de los temas más preocupantes se relaciona con la seguridad de los juguetes importados. "El 95% de los productos comprados a través de canales internacionales presentan no conformidades en seguridad", indicó. Esto representa un riesgo para la salud de los niños, sobre todo por la presencia de sustancias nocivas.

El contrabando, que representa un 35% del mercado, ha crecido significativamente en los últimos dos años, exacerbando la situación. Por si fuera poco, Benítez también destacó el impacto de la tecnología, pues los niños tienden a jugar menos con juguetes físicos y más con dispositivos electrónicos.

"Los chicos, cuando juegan con juguetes, se estimulan y motivan a hacerlo", aseguró Benítez. Para él, es fundamental que las familias incentiven el juego físico en lugar de permitir que los niños se queden solo con pantallas.

Entrevista de Informados, al Regreso.