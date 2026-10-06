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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 6 de octubre

Este martes 6 de octubre, Córdoba presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre los 15° y 25°. La humedad se mantiene en un 69% y el cielo está cubierto. Se espera un día sin lluvias.

06/10/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 17° y una sensación térmica de 17°. La humedad se encuentra en un 69%, lo que genera una sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2 m/s desde el noreste. La presión atmosférica es de 1015 hPa.

El clima hoy martes 6 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que no superan los 2 m/s. La humedad alta puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indica el termómetro. No se esperan lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el miércoles 7 de octubre la temperatura mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 32°, con posibilidad de lluvias ligeras. El jueves 8 de octubre se espera una mínima de 13° y una máxima de 22°, con nubes dispersas. Para el viernes 9 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 18°, con lluvias ligeras nuevamente. El sábado 10 de octubre se prevé una mínima de 11° y una máxima de 22°, con nubes cubiertas. Finalmente, el domingo 11 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 21°, con nubes dispersas.

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