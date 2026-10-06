Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 6 de octubre

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El clima hoy martes 6 de octubre

Pronóstico extendido

No se registran alertas meteorológicas para la provincia deen el día de hoy.En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual dey una sensación térmica de. La humedad se encuentra en un, lo que genera una sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los, y el viento sopla adesde el noreste. La presión atmosférica es dePara hoy, se prevé una temperatura mínima dey una máxima de. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que no superan los. La humedad alta puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indica el termómetro. No se esperan lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el miércoles 7 de octubre la temperatura mínima será dey la máxima alcanzará los, con posibilidad de. El jueves 8 de octubre se espera una mínima dey una máxima de, con. Para el viernes 9 de octubre, la mínima será dey la máxima de, connuevamente. El sábado 10 de octubre se prevé una mínima dey una máxima de, con. Finalmente, el domingo 11 de octubre, la mínima será dey la máxima de, con