Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este martes 6 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, lo que indica que el clima se siente fresco. La humedad se encuentra en un 72%, lo que contribuye a una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el este.

El clima hoy martes 6 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 26°. A lo largo del día, el viento mantendrá su dirección desde el este, y la humedad podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. No se anticipan lluvias, por lo que se prevé una jornada mayormente nublada pero sin precipitaciones.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario traerán cambios significativos en las condiciones climáticas. El miércoles 7 de octubre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 29°, con pronóstico de fuertes lluvias. El jueves 8 de octubre, la temperatura mínima será de 14° y la máxima de 18°, con lluvias ligeras. Para el viernes 9 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 18°, también con lluvias ligeras. El sábado 10 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 19°, manteniendo la tendencia de lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 11 de octubre, se espera un clima más despejado, con una mínima de 10° y una máxima de 22°.