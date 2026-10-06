En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este martes 6 de octubre

Este martes 6 de octubre, Tucumán presenta un clima mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 15° y 31°. La humedad alcanzará el 94%, y el viento soplará a 1.54 m/s.

06/10/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 6 de octubre

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 6 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El clima en Tucumán para este martes 6 de octubre se caracteriza por un cielo con nubes cubiertas. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica similar. La humedad es alta, alcanzando el 94%, lo que puede generar una sensación de bochorno en la población. La visibilidad es óptima, con un alcance de 10000 metros, y el viento sopla a 1.54 m/s desde el noreste.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 15° y la máxima alcance los 31°. A lo largo del día, el viento se mantendrá suave, lo que permitirá que las temperaturas se eleven considerablemente hacia la tarde. La alta humedad puede generar un ambiente caluroso, especialmente en horas pico.

En cuanto a las condiciones del tiempo, no se prevén lluvias para hoy, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda hidratarse adecuadamente debido a la alta humedad y las temperaturas elevadas. La presión atmosférica se mantiene en 1012 hPa, lo que indica estabilidad en el clima.

Para los próximos días, el pronóstico indica un leve aumento en las temperaturas mínimas, con un registro de 18° y una máxima de 32° para el miércoles 7 de octubre, también con cielo nublado. El jueves 8, se prevén nubes dispersas y temperaturas que oscilarán entre 19° y 24°. Sin embargo, el viernes 9 se anticipa un descenso en las temperaturas, con mínimas de 15° y máximas de 18°, además de la posibilidad de lluvias ligeras.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf