Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este martes 6 de octubre

El clima en Tucumán para este martes 6 de octubre se caracteriza por un cielo con nubes cubiertas. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica similar. La humedad es alta, alcanzando el 94%, lo que puede generar una sensación de bochorno en la población. La visibilidad es óptima, con un alcance de 10000 metros, y el viento sopla a 1.54 m/s desde el noreste.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 15° y la máxima alcance los 31°. A lo largo del día, el viento se mantendrá suave, lo que permitirá que las temperaturas se eleven considerablemente hacia la tarde. La alta humedad puede generar un ambiente caluroso, especialmente en horas pico.

En cuanto a las condiciones del tiempo, no se prevén lluvias para hoy, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda hidratarse adecuadamente debido a la alta humedad y las temperaturas elevadas. La presión atmosférica se mantiene en 1012 hPa, lo que indica estabilidad en el clima.

Para los próximos días, el pronóstico indica un leve aumento en las temperaturas mínimas, con un registro de 18° y una máxima de 32° para el miércoles 7 de octubre, también con cielo nublado. El jueves 8, se prevén nubes dispersas y temperaturas que oscilarán entre 19° y 24°. Sin embargo, el viernes 9 se anticipa un descenso en las temperaturas, con mínimas de 15° y máximas de 18°, además de la posibilidad de lluvias ligeras.