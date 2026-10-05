Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy lunes 5 de octubre.

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El sorteo número 18907 de la Quiniela Matutina se llevó a cabo el lunes 5 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 5168, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sobrinos).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5168

2° 3112

3° 2517

4° 2964

5° 6041

6° 8234

7° 8862

8° 5426

9° 4618

10° 4406

11° 5747

12° 8402

13° 4542

14° 4537

15° 7153

16° 8457

17° 7709

18° 3928

19° 6052

20° 4658