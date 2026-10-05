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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy lunes 5 de octubre.

Este lunes 5 de octubre se realizó el sorteo número 18907 de la Quiniela Matutina, donde el número a la cabeza fue 5168, correspondiente a "A primera (Sobrinos)". Conocé todos los resultados.

05/10/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 18907 de la Quiniela Matutina se llevó a cabo el lunes 5 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 5168, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Sobrinos).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5168
2° 3112
3° 2517
4° 2964
5° 6041
6° 8234
7° 8862
8° 5426
9° 4618
10° 4406
11° 5747
12° 8402
13° 4542
14° 4537
15° 7153
16° 8457
17° 7709
18° 3928
19° 6052
20° 4658

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18907 de la Quiniela Matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 5 de octubre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5168.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Sobrinos)".

¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 5168, 2° 3112, 3° 2517, 4° 2964, 5° 6041.

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