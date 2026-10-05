Premio Nobel de Medicina 2026: descubren la optogenética, un avance que transforma la ciencia

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska otorgó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 2026 a los científicos Karl Deisseroth (Universidad de Stanford) y a los alemanes Peter Hegemann (Universidad Humboldt de Berlín) y Georg Nagel (Universidad de Würzburg) por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y la optogenética. Este método innovador permite activar o desactivar la actividad de neuronas en un cerebro vivo, lo que representa un avance significativo en la investigación científica.

La optogenética se ha convertido en una herramienta fundamental en laboratorios de todo el mundo, permitiendo a los investigadores explorar cómo se crean recuerdos, emociones y comportamientos. "El trabajo de los premiados convirtió a la luz en una herramienta para controlar la actividad de células vivas", expresó Lisandro Otero, investigador del Instituto de Biología Ambiental y Salud (INBIAS, CONICET-UNRC).

Desde su introducción en 2005 por Deisseroth, la técnica ha crecido exponencialmente, permitiendo descifrar circuitos cerebrales que antes eran inalcanzables, como aquellos relacionados con la memoria y el miedo. Mariano M. Boccia, investigador del Instituto de Tecnología Farmacéutica y Biofarmacia (InTecFyB) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, destacó que la optogenética ha permitido avances en la restauración de la visión y se están explorando aplicaciones para condiciones como la epilepsia y trastornos psiquiátricos.

En el ámbito clínico, se han logrado resultados prometedores, como el caso de un paciente con retinitis pigmentosa que recuperó parcialmente la visión tras recibir terapia optogenética. "Las posibilidades futuras son enormes", afirmó Boccia, mencionando aplicaciones en áreas como el dolor crónico y las arritmias cardíacas.

La investigación sobre la optogenética comenzó con el estudio de un alga microscópica, Chlamydomonas, que nada hacia la luz gracias a una proteína llamada canalrodopsina. Hegemann y Nagel descubrieron que al introducir el gen de esta proteína en células nerviosas, estas se volvían sensibles a la luz. Deisseroth llevó esta idea más lejos, logrando activar señales nerviosas en cerebros de ratas vivas.

Antes de la optogenética, la estimulación cerebral se realizaba mediante electricidad, lo que generaba activación no específica. La optogenética permite establecer relaciones causales directas entre la actividad neuronal y comportamientos específicos. Otero concluyó que esta metodología ha revolucionado el estudio de los circuitos neuronales y se está expandiendo a otras aplicaciones, incluyendo células madre y tumorales.