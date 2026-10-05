Franco Colapinto y su participación en el GP de Singapur: cronograma y horarios

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) se prepara para participar en el Gran Premio de Singapur, que corresponde a la decimoséptima fecha del campeonato de Fórmula 1.

Esta emocionante carrera se llevará a cabo en el Circuito Urbano Marina Bay, el cual presenta 23 curvas y una longitud de 5,065 kilómetros, y contará con una carrera sprint.

Las actividades del fin de semana comenzarán el viernes con la única práctica libre programada para las 5:30 de la madrugada. Posteriormente, a las 9:30 de la mañana, se llevará a cabo la clasificación para la carrera sprint.

El sábado, los seguidores de Colapinto y de la Fórmula 1 deberán estar atentos, ya que la carrera sprint comenzará a las 6 de la mañana, seguida de la clasificación para la carrera principal, que se desarrollará a las 10.

Finalmente, el domingo cerrará la actividad en el GP de Singapur con la carrera principal, que está programada para iniciar a las 9 de la mañana, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Colapinto llega a esta cita tras una actuación discreta en el GP de Bahréin, donde finalizó en el decimotercer puesto después de haber comenzado en la penúltima posición debido a sanciones. Este Gran Premio se llevó a cabo en Malasia, como resultado de la guerra en Medio Oriente.

El ganador de esa carrera fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien logró su primera victoria de la temporada, mientras que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) finalizó en segundo lugar y se encuentra cada vez más cerca del título.