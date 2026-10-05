Lo que dejó el clásico: la tercera vez que Belgrano le gana dos veces seguidas a Talleres en Primera

FOTO: Imagen del clásico de 2006, en la B Nacional y el festejo de Campodónico

Por Gabriel Rodríguez

La victoria de Belgrano sobre Talleres posee además un valor estadístico histórico ya que es la tercera vez que el "Celeste" logra hilvanar dos triunfos sucesivos sobre su archirrival en la Primera División.

La del domingo con gol de Ramiro Hernándes es la continuación del 1-0 de la “B” del pasado 9 de mayo, durante los playoffs del Apertura 2026.

La primera vez ocurrió durante los dos primeros partidos de ambos en la máxima categoría: el 3 a 0 del 27 de octubre de 1991, por la fecha 9 del Apertura, con goles de Gustavo Spallina, Daniel Primo y Roberto Monserrat.

En el Clausura, también ganó Belgrano pero 2-1, por la fecha 9, el 19 de abril de 1992 con tantos de Luis Fabián Artime y el “Diablo” Monserrat.

En la segunda oportunidad, por la 2ª fecha del Clausura 2001, un gol de Sebastián Brusco le dio la victoria al Pirata un 14 de febrero.

Durante el semestre siguiente se disputó el Apertura 91 y en la 15ª jornada, Belgrano le volvió a ganar también 1-0 con gol de Julio López, un 14 de noviembre.

BONUS TRACK

En el calendario, Belgrano no ganaba dos partidos consecutivos desde hace 20 años, durante la Primera B Nacional 2005/06.

El 12 de noviembre de 2005, por el Apertura, el Celeste ganó 2-0 gracias a los goles de Mariano Campodónico.

Y el 15 de abril de 2006, por el Clausura, también se impuso 2-1, por los goles de Gonzalo Bustamante para la “T”; Mariano Campodónico y Andrés Aimar para la “B”.