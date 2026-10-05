Los mercados reaccionan a elecciones en Brasil: Ibovespa marca récord y el dólar se deprecia

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- Poco después del inicio de la sesión en la bolsa paulista, el Ibovespa subió hasta un 9,1%, alcanzando los 209.606 puntos, como reacción a los resultados de la primera vuelta de las elecciones brasileñas que dieron como ganador al senador opositor Flávio Bolsonaro sobre el presidente Luiz Lula da Silva por poco menos de 2 puntos porcentuales.

Esto implica un nivel récord para el principal índice bursátil, mientras que el dólar comercial abrió con una fuerte caída, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

En su punto más bajo del día, a las 10:40 a. m., la divisa estadounidense cotizó con una baja del 5%, a 4,95 reales. El viernes, el dólar cerró la jornada a R$ 5,21. Entre las 31 divisas más negociadas del mundo, el real es la que más se apreció.

Ante la firme caída de los tipos de interés futuros (que permiten estimar la tasa Selic y la inflación en los próximos años), las acciones de las empresas minoristas se dispararon. A la 1 de la tarde, las acciones de Magazine Luiza subieron un 26 % y las de C&A un 24 %, reportó Globo.com y supo Noticias Argentinas.

La fuerte caída de las tasas de interés provocó que el Tesoro Nacional suspendiera momentáneamente la negociación en Tesouro Direto, la plataforma para la compraventa de bonos del gobierno; la entidad reanudó las operaciones a primera hora de la tarde.

La expectativa de un real más fuerte llevó a los inversores a ajustar sus apuestas sobre el comportamiento futuro de las tasas de interés. Esta mañana, los contratos de futuros reflejaban la previsión de una tasa de referencia Selic del 13% en diciembre, mientras que la tasa Selic actual se sitúa en el 13,75% anual.

Los inversores consideran más probable que Flávio Bolsonaro promueva un ajuste fiscal, a pesar de que el gobierno de su padre, Jair Bolsonaro, terminó con maniobras como excluir pagos ordenados por los tribunales de los objetivos de las cuentas públicas y aumentar el gasto en la recta final antes de las elecciones.

Por su parte, Lula es visto con desconfianza por el mercado; medidas como el reajuste del programa Bolsa Familia han aumentado las dudas de los inversores sobre su voluntad de sanear las finanzas públicas.

La deuda pública alcanzó el 82,9% del Producto Interno Bruto (PIB) bajo el gobierno actual, el nivel más alto de la historia, con un incremento de aproximadamente diez puntos en los últimos cuatro años.

Incluso antes de la apertura del mercado brasileño, los activos del país registraban fuertes ganancias en el exterior: un ETF que replica acciones brasileñas y que cotiza en Japón subió hasta un 14% en las primeras horas de la mañana, mientras que el iShares MSCI Brazil ETF, que se negocia en Estados Unidos, avanzó más del 12% en las operaciones previas a la apertura en Nueva York.

Activos brasileños podrían subir tras resultados

Según la consultora británica Capital Economics, se espera que los activos brasileños (el real frente al dólar y el índice Ibovespa) aumenten entre un 3% y un 5% este lunes.

Analistas de BTG Pactual estiman que existe margen para un incremento de entre el 20% y el 45% si las acciones brasileñas recuperan su valor promedio histórico. La división de gestión patrimonial del banco suizo UBS considera que un ajuste fiscal creíble y la consiguiente reducción de las tasas de interés podrían impulsar al Ibovespa a apreciarse otro 30% en los próximos meses. Por su parte, el banco estadounidense JP Morgan prevé que el mercado bursátil tenga potencial para repuntar hasta un 25% en los próximos 12 meses.

Fabrício Taschetto, socio fundador y gestor de cartera de Ace Capital, estima una caída del 3% en el dólar y un aumento del 7% en el Ibovespa como reacción a los resultados. Según Felipe Arslan, CEO de Morada Capital, las acciones de minoristas, promotoras inmobiliarias, administradoras de centros comerciales y empresas de los sectores de consumo y moda deberían liderar el alza del índice bursátil.

"Dado que la segunda ronda parece estar en manos de Flávio, los activos brasileños deberían aumentar", afirmó Cathy Hepworth, directora del equipo de deuda de mercados emergentes de PGIM, una gestora de activos con 1,5 billones de dólares en activos. "Los tipos de interés reales deberían tener un rendimiento muy positivo", añadió.