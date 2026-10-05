Milei celebró la derrota de Lula y confirmó que viajará a Madrid en la campaña electoral española
El presidente expresó su alegría por la victoria de Flávio Bolsonaro que llevó al balotaje en el vecino país y valoró el impacto en los mercados. En reunión de Gabinete, informó que viajará a España el 19 de octubre.
05/10/2026 | 15:21Redacción Cadena 3
FOTO: Javier Milei y Flavio Bolsonaro. (Foto: AP/Ettore Chiereguini)
El presidente Javier Milei retomó este lunes las reuniones con el Gabinete ampliado, con el que compartió detalles de su viaje a París, en el marco de la Argentina Week, y subrayó el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones en Brasil, donde habrá balotaje.
El jefe de Estado volvió a celebrar este lunes el resultado de las elecciones del vecino país, en cuya primera vuelta triunfó el derechista Flavio Bolsonaro, y renovó sus ataques contra su par Luis Inacio "Lula" Da Silva, a quien volvió a llamar "zurdo comunista".
Milei lo expresó a través de un posteo en su cuenta de la red social X, en el que destacó la fuerte reacción positiva de los mercados luego de que Bolsonaro terminara por delante ayer de Lula da Silva en la primera vuelta presidencial de Brasil.
Asimismo, confirmó que viajará a España el 19 de octubre, luego de que el presidente de ese país, Pedro Sánchez, anunciara que convocaría a elecciones anticipadas.
Nota en desarrollo
Lectura rápida
¿Quién retomó las reuniones con el Gabinete ampliado?
El presidente Javier Milei.
¿Qué destacó Milei en su reunión?
El triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones en Brasil.
¿Cuándo viajará Milei a España?
El 19 de octubre.
¿Qué reacción positiva mencionó Milei?
La fuerte reacción positiva de los mercados tras el resultado de las elecciones en Brasil.
¿A quién atacó Milei en su discurso?
A su par Luis Inacio "Lula" Da Silva, a quien llamó "zurdo comunista".