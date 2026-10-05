Milei celebró la derrota de Lula y confirmó que viajará a Madrid en la campaña electoral española

El presidente Javier Milei retomó este lunes las reuniones con el Gabinete ampliado, con el que compartió detalles de su viaje a París, en el marco de la Argentina Week, y subrayó el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones en Brasil, donde habrá balotaje.

El jefe de Estado volvió a celebrar este lunes el resultado de las elecciones del vecino país, en cuya primera vuelta triunfó el derechista Flavio Bolsonaro, y renovó sus ataques contra su par Luis Inacio "Lula" Da Silva, a quien volvió a llamar "zurdo comunista".

Milei lo expresó a través de un posteo en su cuenta de la red social X, en el que destacó la fuerte reacción positiva de los mercados luego de que Bolsonaro terminara por delante ayer de Lula da Silva en la primera vuelta presidencial de Brasil.

Asimismo, confirmó que viajará a España el 19 de octubre, luego de que el presidente de ese país, Pedro Sánchez, anunciara que convocaría a elecciones anticipadas.

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