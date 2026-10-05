Sánchez convoca elecciones anticipadas para el 29 de noviembre en medio de crisis de vivienda

Buenos Aires, 5 de octubre (NA) -- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el lunes la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, tras el rechazo en el Congreso de dos decretos ley relacionados con la vivienda y en medio de masivas protestas por la crisis de desalojos. Las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras (CCOO) han decidido convocar un paro general para el otoño boreal.

"Es hora de que los españoles decidan qué futuro quieren", afirmó Sánchez desde la escalinata de La Moncloa, según reportes de Euronews y DW, además de Noticias Argentinas.

El mandatario comunicó su decisión al rey Felipe VI el domingo por la tarde y agregó: "Tras informar al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes y convocar elecciones generales", tal como lo publicó RTVE.

La convocatoria se realiza luego de que el Congreso rechazara las iniciativas que el Ejecutivo había propuesto para abordar la crisis de la vivienda. Los decretos fueron desestimados por el Partido Popular (PP), Vox, Junts per Catalunya, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC), a pesar de las negociaciones de última hora por parte del Gobierno para obtener apoyo.

Luego de la derrota parlamentaria, Sánchez se tomó un tiempo para reflexionar y mantuvo conversaciones durante el fin de semana con ministros y líderes del PSOE para evaluar las opciones y decidir si continuar con la legislatura o devolver la palabra a los ciudadanos.

El jefe de Gobierno planteó la convocatoria como una elección sobre el futuro de España, sosteniendo que los votantes deben decidir si el país se une a lo que él describió como una "ola de extrema derecha" o continúa por un camino de "apertura, justicia social y responsabilidad medioambiental".

"Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo del pueblo", afirmó Sánchez, añadiendo que su objetivo es "conseguir una mayoría mucho más amplia y progresista en el parlamento".

La decisión de convocar elecciones anticipadas se produce en medio de una creciente presión pública debido al alto costo de la vivienda, con grandes protestas en todo el país. Miles de personas marcharon el sábado en Madrid y otras ciudades para exigir viviendas más accesibles.

Los partidos de la oposición rechazaron las medidas del Gobierno, que incluían la prórroga automática de los contratos de alquiler y la restricción de desalojos para inquilinos vulnerables, lo que llevó al fracaso parlamentario y a la decisión de Sánchez de anticipar los comicios.

UGT y CCOO llaman a una huelga general

Los sindicatos CCOO y UGT han acordado convocar una huelga general de 24 horas este otoño (boreal) para reivindicar salarios dignos que permitan acceder a una vivienda digna, según anunciaron en un comunicado conjunto.

Con esta decisión, las dos grandes centrales responden a la petición del Sindicato de Inquilinas, que había exigido una movilización nacional. Ahora los órganos de dirección de ambos sindicatos deberán definir la fecha concreta de la convocatoria, según informó RTVE.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, indicó que "es el momento de una respuesta social" y señaló como factores detonantes el aumento del precio de la vivienda y el estancamiento de los salarios.

En una crítica directa a la patronal CEOE, Sordo sostuvo que "la vivienda es cara porque los salarios se bloquean" y afirmó que "no hay manera de establecer una negociación" con la patronal para lograr mejoras sociales.