Sueños de Radio premió a los finalistas de Periodismo y Bandas de Garaje: conocé a los ganadores

FOTO: Sueños de Radio premia a los finalistas de Periodismo y Bandas de Garaje.

La tercera edición de Sueños de Radio ya tiene a sus ganadores. La ceremonia de premiación de las categorías Periodismo y Bandas de Garaje: Rock y Pop se realizó este lunes en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en el Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía.

En Bandas de Garaje: Rock y Pop, el primer puesto fue para el Instituto Sagrado Corazón "Hermanos Maristas", de San Francisco, Córdoba, con su propuesta "Maristas Studio Band", encabezada por Julia Fontana.

En tanto, en la categoría Periodismo, el ganador fue la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada Nº 8083 San Carlos, de San Lorenzo (Santa Fe).

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La tercera edición del concurso reunió a 13 mil estudiantes y 800 docentes, que lideraron equipos de 400 colegios. Por primera vez, participaron instituciones de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con representación de todo el país.

La ceremonia contó con la presencia de Lalo Mir y José Palazzo, presidentes de los jurados de Periodismo y Bandas de Garaje, respectivamente. Las delegaciones, además, aprovecharon su estadía para compartir actividades y conocer distintos puntos de Córdoba.

“Más de mil equipos presentaron programas en Sueños de Radio. La radio es impresionante lo que funciona. Esto es fundamental para seguir laburando la comunicación. Los ganadores se llevan un estudio de radio al colegio y quedan en la historia del colegio como el equipo que ganó Sueños de Radio”, destacó Lalo Mir.

Por su parte, José Palazzo agregó: "Escuché proyectos muy interesantes donde cada uno combinaba su talento. Las bandas suenan muy bien, con algunas canciones icónicas del rock argentino. Ojalá hubiera podido tener la oportunidad de chico de Sueños de Radio. Ganaron todos; algunos se llevan el premio. Hay un talento increíble y mucho potencial”.

La experiencia de los finalistas

Antes de la premiación, representantes de los tres colegios finalistas de Periodismo visitaron los estudios de Cadena 3 y participaron del programa "Juntos", donde contaron cómo desarrollaron sus trabajos y qué significó la experiencia para sus cursos.

Magalí Milicay, del Colegio Provincial Joaquín V. González de La Rioja, había resumido sus sensaciones antes de la definición: "Estoy nerviosa, ansiosa y emocionada, todo junto".

La estudiante destacó que el concurso les permitió aprender, fortalecer sus vínculos y acercarse a una actividad a la que varios de sus compañeros quieren dedicarse.

"Fue una oportunidad única haberla vivido con mis amigos, con mis compañeros. Aprendimos un montón de cosas nuevas y hay muchos que queremos dedicarnos a esto", expresó. También valoró el acompañamiento del profesor Emanuel Pérez, quien los guió en sus primeros pasos en la radio.

El equipo riojano había elegido poner en valor los atractivos de su provincia a partir de una preocupación por la caída del turismo. "En nuestro programa buscamos llamar la atención de la gente para que quiera visitar nuestra provincia", explicó Magalí.

Por su parte, Adrián López, de la posteriormente ganadora Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada Nº 8083 San Carlos, de San Lorenzo, Santa Fe, resaltó el compañerismo que generó el proyecto.

"Nos relacionamos mucho, aprendimos mucho. Fue muy hermoso participar", señaló.

Su propuesta tomó a la escuela como punto de partida para presentar la historia y los atractivos de San Lorenzo. El trabajo incluyó referencias al convento San Carlos, el Pino Histórico y el Campo de la Gloria, sitios vinculados con el combate de San Lorenzo y la figura de José de San Martín.

"Quisimos transmitir, a través del turismo, nuestra ciudad", explicó el alumno de la institución ganadora.

Martina Carotti, de la Escuela San Antonio de Gobernador Crespo, contó que el grupo aceptó la propuesta de participar pese al poco tiempo que tenía para preparar el trabajo.

"Fue todo un desafío aprender cosas nuevas que no sabíamos. Hoy darnos cuenta de que lo logramos es muy gratificante para nosotros", afirmó.

La experiencia fue compartida por todo el curso: "Somos 29 y vinimos los 29", contó.

"Somos el amor de nuestras familias, el presente de nuestras escuelas, el compañerismo de nuestros compañeros y la historia y también el futuro de un pueblo", expresó Martina.

La estudiante definió a Gobernador Crespo como un lugar pequeño del norte santafesino, pero "inmenso e intenso a la vez".

Los estudiantes que participaron de la experiencia tenían entre 16 y 17 años y cursaban cuarto y quinto año. Sueños de Radio está destinado a alumnos de escuelas secundarias de entre 12 y 18 años.

El valor de la experiencia

Los docentes también destacaron el impacto de la iniciativa. Olga Amante, del colegio riojano, valoró la posibilidad de conocer las particularidades y costumbres de distintas regiones del país, además de aprender de los demás grupos.

Julieta Ulizi, profesora de Lengua y Literatura de la escuela San Carlos, destacó la posibilidad de trasladar los contenidos del aula a una experiencia concreta.

"Orgullo y mucha emoción de mostrar a San Lorenzo y a nuestra escuela, que nos identifica, que la transitamos todos los días, para que Argentina la conozca", expresó.

Desde Gobernador Crespo, Natalia Moreli resaltó la felicidad de los estudiantes y el recuerdo que les dejó la participación.

"No puedo dejar de emocionarme de verlos a ellos tan felices. Creo que esta experiencia, aparte de nutrirnos, nos va a dejar una huella a todos", sostuvo.

Las delegaciones también llevaron obsequios regionales, entre ellos aceite de oliva riojano y un queso de la localidad santafesina.

Bandas de Garaje: Rock y Pop

En Bandas de Garaje: Rock y Pop, además del ganador Instituto Sagrado Corazón "Hermanos Maristas", de San Francisco, Córdoba, fueron finalistas el Colegio Modelo Mármol, de José Mármol, Buenos Aires, y la Escuela Técnica Nº 20 Antonio Berni, de Villa Mercedes, San Luis.

Así, Sueños de Radio cerró su tercera edición con una participación récord y con jóvenes de todo el país que encontraron en el periodismo, la radio y la música un espacio para expresarse y trabajar en equipo.