Vandalizaron la Catedral durante la Marcha del Orgullo: "El que hace el daño tiene que repararlo"

El párroco de la Catedral de Rosario, Osvaldo Macerola, se refirió a los daños provocados en el frente del templo durante la Marcha del Orgullo y calificó el episodio como “lamentable y doloroso”. Según explicó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, la pared sobre calle Córdoba fue cubierta con pintura sintética de distintos colores durante el paso de la movilización.

Macerola recordó que el edificio fue restaurado recientemente en el marco de las celebraciones por los 300 años de Rosario, con aportes de la Provincia, el municipio y fieles. “Tenemos que cuidar nuestro patrimonio”, sostuvo, y destacó que la Catedral es el edificio más antiguo de la ciudad y un lugar emblemático para los rosarinos.

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El sacerdote aclaró que no responsabiliza a toda la comunidad LGBT por lo ocurrido y remarcó que la Iglesia mantiene un vínculo de asistencia con personas de ese colectivo. “No generalizar y no decir que fueron todos”, pidió, y señaló que en Cáritas reciben a personas que solicitan ayuda y que también hay quienes se acercan al templo para pedir una bendición.

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? DAÑARON LA CATEDRAL DE ROSARIO DURANTE LA MARCHA DEL ORGULLO La Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario sufrió daños este sábado durante el paso de la Marcha del Orgullo por el centro de la ciudad. ?? Cadena 3 Rosario FM 100.1 ?? https://t.co/j9WbUjw0qO https://t.co/rkP76LSAMJ — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 5, 2026

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Sobre lo sucedido durante la movilización, Macerola indicó que había un operativo policial para proteger el edificio y que, según lo que le informaron, desde una de las carrozas se arrojaron bombas de pintura contra los agentes y la pared de la Catedral. En ese marco, planteó que debería revisarse el recorrido de la marcha para evitar nuevos episodios y reclamó que quienes provocaron los daños se hagan cargo de su reparación.

El párroco explicó que la restauración no puede resolverse simplemente con pintura porque el frente está revestido con un material denominado Piedra París y requiere un trabajo especializado. Además, invitó a los rosarinos a participar de las fiestas patronales del miércoles 7 de octubre, con una procesión a las 15.45 y una misa a las 18.30 en el Patio Cívico del Monumento a la Bandera.

Entrevista de Hernán Funes.