Quinteros busca que la Policía controle el tránsito durante la visita del Papa

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, anunció que esta semana solicitará al intendente Daniel Passerini que la Policía provincial asuma el control del tránsito en los recorridos, perímetros y accesos vinculados con la visita del papa León XIV, ante eventuales medidas de fuerza de los inspectores municipales.

En diálogo con Cadena 3, el funcionario explicó que propondrá un convenio especial entre la Provincia y el municipio para que esos sectores queden bajo responsabilidad policial. Los inspectores de tránsito, en tanto, podrán continuar con sus tareas en el resto de la ciudad.

"Todo lo que es recorrido, perímetro y acceso de la cápsula papal y todo lo que tenga que ver con la visita del Papa, mediante un convenio especial que firmemos entre Provincia y municipio, quede bajo la tutela y la responsabilidad de la Policía de la provincia de Córdoba", sostuvo sobre el alcance del pedido.

Quinteros fundamentó la iniciativa en la necesidad de garantizar la continuidad del operativo. "La seguridad pública no puede quedar en manos de una asamblea que decida intempestivamente dejar sin inspectores de tránsito y sin control de tránsito, básicamente, a una ciudad", afirmó.

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El ministro confirmó que hará la presentación formal durante esta semana. La propuesta todavía debe ser planteada al intendente y requiere la firma del convenio.

Consultado sobre si ese esquema podría convertirse en un precedente para que la Policía se encargue del tránsito en la ciudad, Quinteros no descartó esa posibilidad. Mencionó como referencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde, según señaló, los policías labran multas.

Aclaró, sin embargo, que una ampliación de esas funciones exigiría cambios en la legislación provincial y municipal, además de capacitación específica para los efectivos.

"Deberíamos dotar a la Policía del conocimiento específico, pero no lo descarto en absoluto. Nosotros, con la Policía de Córdoba, estamos en condiciones de hacerlo", aseguró.

En ese sentido, defendió la preparación de la fuerza: "Tengo una Policía absolutamente profesional, que sabe trabajar, que lo hace en cualquier condición y que tiene un compromiso diario con la seguridad ciudadana y la seguridad pública".

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Entrevista de Fernando Genesir.