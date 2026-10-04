Silvia Lallana homenajea a Mercedes Sosa con un gran espectáculo en Córdoba

Silvia Lallana visitó los estudios de Cadena 3 para presentar “Mercedes… un grito en la voz”, el espectáculo con el que homenajeará a Mercedes Sosa este domingo 11 de octubre, a las 20, en la Sala Mayor del Teatro del Libertador General San Martín.

La propuesta nació de la relación personal y artística que Lallana mantuvo con Sosa durante años. La cantante cordobesa fue invitada en distintas oportunidades a compartir escenario con ella, una experiencia que marcó su trayectoria y que ahora se transforma en un homenaje sobre el escenario.

“Esto tiene su génesis en mi relación con ella de toda la vida. Me invitó generosamente a compartir escenario”, contó Lallana a Cadena 3.

La fecha tiene, además, un significado especial: este domingo se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Mercedes Sosa. “Lo recuerdo como si fuera hoy: lloré como si fuera un familiar”, expresó la artista.

Un homenaje que nació en Cosquín

La primera versión de “Mercedes… un grito en la voz” se presentó durante el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026. El proyecto fue concebido y producido por Lallana junto a Marco Cordero y ahora llega al Teatro del Libertador con una puesta de mayor dimensión.

“Comenzó en Cosquín, con Marcos Cordero, que me impulsó, porque tenía la idea de hacer un homenaje, pero sentís una responsabilidad y hay que abordar ese homenaje a la mayor cantora. Tuvo una muy buena repercusión. Fue un trabajo exquisito”, recordó.

Después de aquella presentación decidieron continuar con el proyecto. “Dijimos que no podía quedar ahí. Me tiré a la pileta y en el Teatro del Libertador San Martín al principio fue vértigo, porque es muy grande y la cosa está difícil”, relató.

Lallana también destacó que buscó que el espectáculo tuviera un valor accesible para el público. Las entradas tienen precios que van desde $5.000 hasta $30.000.

Música, canto, danza y visuales

El espectáculo propone un recorrido por diferentes géneros y canciones vinculados a la trayectoria de Mercedes Sosa. Lallana estará acompañada por ocho cantoras invitadas: Tere Ferrero, María Fernanda Juárez, Eli Fernández, Cecilia Mezzadra, Sofía Assis, Adriana Tula, Yuki Nievas y Sofía Arburúa.

También participará Teresa Parodi, como invitada especial, además de una figura sorpresa cuya identidad se mantiene en reserva.

La banda estará integrada por Marco Cordero, en guitarra; Sebastián Tello, en piano; Esteban Gutiérrez, en percusión; Maxi Bressanini, en bajo; Juan Sans, en acordeón; y Sergio Suárez, en batería.

La puesta se completará con una pantalla LED y visuales a cargo de Sergio Manes, mientras que la propuesta coreográfica corresponde a la Academia Arte Nativo, dirigida por Juan Carlos Báez, con la participación de Paola Aiudi Arnold.

Lallana explicó que buscó recorrer las distintas expresiones musicales que abordó Sosa a lo largo de su carrera.

“Quería hacer un recorrido por los diversos géneros que abordó Mercedes. Ella se metía en la canción, la leía y la hacía propia, y la interpretaba de tal manera que parecía una canción nueva”, destacó.

Un escenario con historia

El Teatro del Libertador también tiene un vínculo particular con la historia de Mercedes Sosa. Lallana recordó que la primera presentación de la cantante en ese escenario tuvo lugar el 11 de octubre de 1969, exactamente 57 años antes de este homenaje.

“La primera vez que Mercedes cantó en el Teatro Libertador fue el 11 de octubre de 1969. Me da una emoción tremenda”, señaló.

Para Lallana, el homenaje también está atravesado por los recuerdos personales de quien fuera una de las voces fundamentales de la música argentina.

“A Mercedes la tengo inmortalizada en un mural en mi cocina. Ella, con su generosidad constante cada vez que la veía, me apoyaba. Siempre me preguntaba por mi familia. Tenía una necesidad de que tuviera un cuidado especial con la familia”, contó.

El nombre del espectáculo, “Mercedes… un grito en la voz”, retoma una expresión asociada a “Canción con todos”, una de las interpretaciones emblemáticas de Sosa, y busca recuperar no solo sus canciones, sino también el sentido que la artista le daba a la voz como espacio de expresión, memoria y encuentro.

Este domingo, en el mismo teatro donde Mercedes Sosa se presentó por primera vez hace casi seis décadas, Silvia Lallana volverá a poner esas canciones en escena para mantener viva su memoria.

Entrevista de "Amamos los Domingos"