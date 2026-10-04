Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este domingo 4 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo ense encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 72%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla desde el este a una velocidad de 4 m/s, y la presión atmosférica se sitúa en 1013 hPa.

El clima hoy domingo 4 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Las condiciones del viento y la humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente nublado. No se anticipan lluvias significativas durante el día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. El lunes 5 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 24°, con cielo nublado. El martes 6 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 26°, con nubes dispersas. El miércoles 7 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 23°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 8 de octubre, la mínima será de 18° y la máxima de 23°, con lluvias intensas pronosticadas.