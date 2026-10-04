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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este domingo 4 de octubre

Este domingo 4 de octubre, Salta presenta un clima agradable con temperaturas que oscilan entre 13° y 24°. Las condiciones son mayormente nubladas, con una leve brisa del norte.

04/10/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 4 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se encuentra con broken clouds, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 51%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1.54 m/s desde el norte, y la presión atmosférica es de 1010 hPa.

El clima hoy domingo 4 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 24°. Las condiciones del viento y la humedad se mantienen estables, lo que contribuye a un ambiente agradable. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El lunes 5 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 23°, con cielo nublado. El martes 6 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 24°, con posibilidad de light rain. El miércoles 7 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 15° y 29°, con cielo despejado. El jueves 8 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 27°, con moderate rain. Finalmente, el viernes 9 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 21°, con light rain.

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