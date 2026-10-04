Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este domingo 4 de octubre

Este domingo 4 de octubre, el clima en Tucumán se caracteriza por un cielo con nubes cubiertas, lo que genera una sensación de frescura en la región. Actualmente, la temperatura es de 20°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se encuentra en un 68%, lo que contribuye a una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el sureste.

En cuanto a las temperaturas para hoy, se espera una mínima de 16° y una máxima de 22°. A lo largo del día, el viento podría variar ligeramente, pero se mantendrá en niveles moderados. La presión atmosférica se sitúa en 1013 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Para los próximos días, el pronóstico indica un aumento gradual de las temperaturas. El lunes 5 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 26°, con posibilidad de lluvias ligeras. El martes 6 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 18° y 28°, manteniendo un cielo nublado. A partir del miércoles 7 de octubre, se prevé un aumento significativo en las temperaturas, alcanzando hasta 32° con lluvias moderadas.

En resumen, este domingo en Tucumán se vivirá un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la sombra. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones del clima, ya que las condiciones pueden cambiar en los próximos días.