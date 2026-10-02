Inauguraron la Feria del Centro en Rosario: “El único camino posible es producir más”

FOTO: La feria reúne a 180 emprendimientos de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

La décima edición de la Feria del Centro quedó inaugurada este viernes por la noche en la Estación Fluvial de Rosario, con la participación de emprendimientos de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos vinculados a las industrias creativas.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto y destacó la importancia de fortalecer la producción y el empleo a partir del trabajo conjunto entre las provincias que integran la Región Centro. “El único camino posible para que a nuestro país le vaya bien es producir más”, afirmó durante la apertura.

La propuesta podrá visitarse hasta el domingo, de 15 a 21, con entrada libre y gratuita. En total, cuenta con 180 stands dedicados a producción gráfica y editorial, diseño e innovación, indumentaria, objetos decorativos, accesorios, cosmética natural y otros rubros.

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Pullaro valoró además la articulación entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos y remarcó el perfil emprendedor de la región. “En el interior profundo somos gente emprendedora, de trabajo, que se esfuerza, pero fundamentalmente gente muy creativa que apuesta a salir adelante”, expresó.

También vinculó el desarrollo de este tipo de propuestas con la estrategia provincial de recuperación del espacio público y promoción turística. “Venimos desarrollando un plan que tiene que ver principalmente con la pacificación de la provincia, la ocupación del espacio público y la posibilidad de ser una provincia turística que le abra los brazos a la Argentina y al mundo”, sostuvo.

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Una propuesta regional con 180 emprendimientos

La edición 2026 devolvió a Rosario el rol de ciudad anfitriona de la Feria del Centro, cuya primera edición también se realizó en la ciudad en 2017.

La ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda, destacó que la Región Centro permite “potenciar las industrias culturales” y generar mayores vínculos entre los emprendedores de las tres provincias.

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Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, señaló que la incorporación de diseñadores, distribuidores, comercios y mercados a este ecosistema favorece la generación de empleo.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, definió a la feria como “una vidriera maravillosa para los diseñadores y artistas” de la región.

Crearon la Mesa Permanente de Cultura

FOTO: firma del acta constitutiva de la Mesa Permanente de Cultura de la Región Centro.

Durante la apertura también se firmó el acta constitutiva de la Mesa Permanente de Cultura de la Región Centro.

El nuevo espacio buscará fortalecer la cooperación entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, articular políticas culturales con áreas como producción, economía, turismo e innovación y promover programas, convocatorias y circuitos regionales.

Del acto participaron además el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; el diputado provincial Antonio Bonfatti y el secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci, entre otras autoridades.