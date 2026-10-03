Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este sábado 3 de octubre

FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 3 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes densas, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 72%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1007 hPa.

El clima hoy sábado 3 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 23°. Las condiciones del viento se mantendrán similares a las actuales, con velocidades de aproximadamente 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de bochorno durante las horas más cálidas del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con temperaturas que oscilarán entre los 13° y los 27°. El domingo, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 23°, con cielo nublado. El lunes, las temperaturas serán de 13° de mínima y 24° de máxima, también con cielo cubierto. Para el martes, se espera una mínima de 13° y una máxima de 27°, manteniendo las nubes. El miércoles, las condiciones cambiarán con lluvias moderadas, con una mínima de 17° y una máxima de 20°. Finalmente, el jueves, se prevén lluvias ligeras, con temperaturas que oscilarán entre 15° y 17°.