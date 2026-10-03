Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este sábado 3 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de light rain, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 16°, lo que indica un clima fresco. La humedad se encuentra en un 61%, lo que puede generar una sensación de mayor frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el noreste, contribuyendo a la sensación de frescura en el ambiente. La presión atmosférica es de 1009 hPa.

El clima hoy sábado 3 de octubre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 14° y la máxima alcance los 20°. A lo largo del día, las lluvias ligeras continuarán, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeable si se planea salir. La humedad del 61% y el viento de 4 m/s desde el noreste pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que marcan los termómetros. La visibilidad se mantendrá en 10000 metros, permitiendo una buena visibilidad en las calles de la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el domingo 4 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 26°, con cielo nublado. El lunes 5 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 24°, también con cielo nublado. El martes 6 de octubre, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 12° y máximas de 26°. El miércoles 7 de octubre, se espera un aumento en la intensidad de las lluvias, con mínimas de 17° y máximas de 21°.