Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 2 de octubre

La situación actual del dólar en Argentina se presenta marcada por múltiples cotizaciones que reflejan la realidad económica del país. Este viernes 2 de octubre, el dólar oficial cerró con un valor de 1.495 pesos para la compra y 1.545 pesos para la venta, datos que indican cómo sigue evolucionando la moneda en el mercado formal. Este tipo de cambio es fundamental para el comercio internacional y las operaciones de importación y exportación.

Por otro lado, el dólar blue, que se transa en el mercado informal, alcanzó un valor de 1.540 pesos para la compra y 1.560 pesos para la venta. Esta cotización suele ser más alta, reflejando las expectativas y la oferta y demanda del mercado negro. El intercambio en este segmento es cada vez más relevante para aquellos que buscan acceder a dólares fuera de los cauces formales.

Además, las cotizaciones de otros tipos de dólares como el dólar mayorista se situaron en 1.513 pesos para la compra y 1.522 pesos para la venta. Este tipo de cambio también es importante porque es el valor que utilizan las empresas importadoras para sus operaciones más grandes.

En el ámbito financiero, el dólar contado con liquidación (CCL) se ofrecía a 1.621,7 pesos en su compra y a 1.622,4 pesos en su venta. Esta operación, utilizada principalmente por los inversores para extraer capital del país, ha visto un incremento en su popularidad a medida que se estrechan las condiciones del mercado mundial.

Asimismo, el dólar cripto cotiza en 1.617,18 pesos para la compra y 1.623,13 pesos para la venta, en alza según el comportamiento en plataformas digitales que han ganado aceptación en los últimos tiempos.

Finalmente, no podemos olvidar al dólar tarjeta, que se encuentra en niveles más altos, con una cotización de 1.943,5 pesos para la compra y 2.008,5 pesos para la venta. Este tipo de cambio corresponde a las compras en el exterior realizadas con tarjetas de crédito y marca una diferencia significativa respecto al dólar oficial por los impuestos que se aplican.

La variabilidad en las cotizaciones del dólar en Argentina es motivo de preocupación y análisis. Factores como la inflación, las políticas monetarias, la oferta y demanda, y las expectativas sobre la economía influyen en esta dinámica de manera constante. Los ciudadanos deben estar atentos a estos cambios, ya que impactan directamente en su economía diaria y sus decisiones financieras.