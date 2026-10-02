Se conoció la grilla del Festival de Folklore de Cosquín: Trueno y Q' Lokura, las grandes sorpresas

FOTO: Presentaron la grilla de artistas del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Trueno y Q’ Lokura serán dos de las principales novedades del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027, que se realizará del 23 al 31 de enero en la plaza Próspero Molina. La banda cuartetera cerrará la noche del sábado 30, mientras que el rapero estará a cargo de la despedida del domingo 31.

La programación de la 67ª edición se presentó este viernes en el Paseo del Buen Pastor de Córdoba. Cadena 3 adelantó en "Juntos" los principales nombres de las nueve lunas, que combinarán referentes históricos del folklore, nuevas generaciones, invitados de otros géneros y espectáculos especiales.

Entre las novedades también aparece el debut de la banda chilena Los Jaivas, que actuará el miércoles 27. Otro de los encuentros destacados será Canción con Todos, que reunirá a Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Patricia Sosa, Valentino Merlo y Natalie Pérez el lunes 25.

La presencia de Q' Lokura coincidirá con los 40 años del desembarco del cuarteto en el festival, ocurrido en 1987 con el Cuarteto Leo. Su actuación también será un anticipo de Cosquín Cuarteto, que se realizará después del encuentro folklórico.

Para las dos últimas noches, la organización confirmó que repetirá la modalidad aplicada durante la presentación de Milo J en 2026: retirar la mitad de las butacas de las plateas para ampliar la capacidad de la plaza. Esa posibilidad había sido anticipada un día antes por el intendente Raúl Cardinali, quien sostuvo que esperan jornadas multitudinarias.

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La programación publicada por la organización es la siguiente:

• Sábado 23 de enero — Primera luna. Campedrinos, consagración de Cosquín 2026; Tabaleros; Wara Calpanchay, revelación de la última edición; Raúl Lavié y quinteto; Néstor Garnica; la delegación de Perú y Soledad.

• Domingo 24 de enero — Segunda luna. Juan Fuentes, Víctor Heredia, Natalia Pastorutti, Yoel Hernández, Orozco-Barrientos, Los Nocheros, la delegación de Paraguay y el cierre de Lucio “El Indio” Rojas. Heredia celebrará sus 80 años en la misma fecha de su cumpleaños.

• Lunes 25 de enero — Tercera luna. Guitarreros; el espectáculo Canción con Todos, con Lito Vitale, Valentino Merlo, Natalie Pérez, Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa; Lucía Ceresani; Juanjo Abregú; Tucumanos, con Por Siempre Tucu, Enrique y Tomás Olmos; Agustín Bernasconi; Christian Herrera; la delegación de Córdoba y el cierre de Luciano Pereyra.

• Martes 26 de enero — Cuarta luna. Ahyre, Maggie Cullen, Mery Murúa, Cristian Capurelli, José Luis Aguirre, Juan Manuel Bilat —destacado de los Espectáculos Callejeros 2026—, la delegación de Catamarca y el cierre de Abel Pintos.

• Miércoles 27 de enero — Quinta luna. Los de Imaguaré celebrarán sus 50 años con Nahuel Pennisi y Los Alonsitos como invitados. También actuarán Malena Garnica, el Dúo Palma Sandoval con un homenaje a Pocho Sosa, Ceibo, Manu Estrada, Los Jaivas y Lázaro Caballero, encargado del cierre. La jornada incluirá a la delegación de Uruguay.

• Jueves 28 de enero — Sexta luna. Nahuel Pennisi; Zamba Quipildor, que festejará sus 60 años con la música junto a Darío Volonté y el Coro de Cosquín; Paola Bernal; Micaela Chauque; Leandro Lovato; Bruno Arias; Paquito Ocaño; la delegación de Bolivia y Los Tekis.

• Viernes 29 de enero — Séptima luna. Nombradores del Alba, Los 4 de Córdoba, Los Manseros Santiagueños, Yamila Cafrune, Cuti y Roberto Carabajal y el cierre del Chaqueño Palavecino.

• Sábado 30 de enero — Octava luna. Peteco Carabajal y Horacio Banegas compartirán el espectáculo Las dos miradas. También habrá un homenaje por el centenario de Hugo Díaz, con Mavi Díaz, José Colángelo, Franco Luciani, Peteco Carabajal, Las Folkies y el Ballet Oficial de Cosquín. La programación se completará con La Callejera, Destino San Javier, Adriana Rojas, las delegaciones de Buenos Aires y Japón y el cierre de Q’ Lokura.

• Domingo 31 de enero — Novena luna. Dúo Coplanacu, Carafea, Pachi Herrera, Fabricio Rodríguez, Radamel, Florián, la delegación de España y Trueno. Durante la jornada también se realizará la entrega de premios.

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Las nueve lunas incluirán, además, las actuaciones de los ganadores del Pre Cosquín 2027 en sus distintas categorías.

Durante el anticipo en Cadena 3, Nacho Prado, integrante de Nombradores del Alba, confirmó la presentación del grupo el viernes 29 y adelantó que combinarán canciones nuevas con el repertorio que los acompañó durante sus 16 años de trayectoria.

"Vamos a estar presentando parte de lo nuevo que venimos haciendo con los chicos y, por supuesto, los clásicos", expresó. Recordó que la propuesta nació como un homenaje a Los Cantores del Alba y a Daniel Toro, "El Nombrador", y mencionó canciones propias como El Nono Luigi y Tormenta de vino.

En cuanto a las entradas, la organización informó que la venta se habilitará en las próximas horas a través de Autoentrada, con valores desde $40.000.

Cardinali había adelantado que habrá descuentos para socios de Talleres, Belgrano e Instituto y opciones de financiación en cuotas con Cordobesa y tarjetas del Banco Nación. También señaló que esperan sumar al Banco Macro y que trabajan en convenios con los bancos Provincia de Buenos Aires y de Santa Fe.

La propuesta se completará con el Pre Cosquín, que cumplirá 55 años, los Espectáculos Callejeros y las actividades de Cosquín Cultural. Entre ellas estarán la Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular Augusto Raúl Cortázar, los recitales en el teatro El Alma Encantada y el Encuentro de Poetas con la Gente.

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Informe de Tomás Villagra.