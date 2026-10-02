Confirmaron un operativo con 492 policías para el partido de Newell's del sábado

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, se refirió a los incidentes registrados en las últimas horas en Newell’s y al accionar de la Policía durante el episodio. También brindó detalles del operativo previsto para el partido del próximo sábado.

“Arrojar piedras no está permitido en la República Argentina, en la provincia de Santa Fe. Eso es un delito”, sostuvo Coudannes al explicar la intervención policial. En ese marco, señaló que mientras se está cometiendo un delito, los agentes tienen facultades y competencias para ingresar a distintos espacios con el objetivo de identificar a las personas involucradas.

La funcionaria aclaró que el accionar de los efectivos también será analizado. “Cuestiones vinculadas al accionar de la Policía, eso será cuestión de investigación y de análisis al interior de la Secretaría de Control, de la Subsecretaría de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad”, indicó.

En cuanto al partido del sábado, Coudannes confirmó que el operativo de seguridad ya está coordinado y contará con 492 efectivos policiales afectados al dispositivo.

Los cortes de tránsito comenzarán a las 12, mientras que el operativo de seguridad se pondrá en marcha en ese mismo horario. La apertura del estadio está prevista para las 12.15.

Según explicó la vocera, la organización fue coordinada previamente con Newell’s y su comisión directiva. “Está todo coordinado ya hace unos días atrás con el club, con la comisión directiva”, señaló.

Coudannes agregó que el vicepresidente de la institución participó de las reuniones junto al equipo encargado de diagramar el dispositivo de seguridad para la jornada.

De esta manera, la Provincia confirmó el esquema que se desplegará alrededor del estadio para el encuentro del sábado, mientras continúa el análisis interno sobre lo ocurrido durante los incidentes registrados en las últimas horas.