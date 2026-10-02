Putin supervisa maniobras militares en los Urales con la participación de tropas chinas y extranjeras

FOTO: Putin observa ejercicios militares en los Urales con tropas de China y otros países

El presidente ruso Vladímir Putin asistió el viernes a ejercicios militares en los montes Urales, donde se llevó a cabo la participación de tropas de China y otros países. Putin visitó un campo de tiro en la región de Cheliábinsk para observar la etapa final de las maniobras Centro-2026. Estas maniobras se combinaron con las prácticas Interacción-2026, realizadas por miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza de seguridad liderada por Moscú e integrada por varias naciones que formaron parte de la Unión Soviética.

Putin destacó que Centro-2026 involucró a 47.000 efectivos entrenados en 11 campos de tiro y en el mar Caspio para repeler un ataque. Los ejercicios iniciaron el lunes y se extenderán hasta el sábado. Aproximadamente 6.000 efectivos de Rusia y otros países participaron en la fase final en Chebarkulsky, según indicó Putin. Además, se contó con la presencia de delegaciones de 55 naciones como observadores.

Informes de prensa rusos mencionaron que los ejercicios incluyeron contingentes militares de Bielorrusia, Kirguistán y Tayikistán, así como tropas de China, Mongolia y Pakistán. Durante su visita, Putin inspeccionó una serie de armas, incluidos nuevos drones Geran de propulsión a chorro que el ejército ruso utiliza en su conflicto con Ucrania.

La inspección de Putin se realizó un día después de que Rusia advirtiera a la OTAN que no dudaría en utilizar armas nucleares para defender Kaliningrado si algún miembro del bloque intentara aislar su exclave occidental del resto del país.