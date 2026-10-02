Pedro Sánchez evalúa adelantar elecciones tras el rechazo a decretos de vivienda en el Congreso

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha decidido tomarse este fin de semana para evaluar la posibilidad de adelantar las elecciones generales, luego de que el Congreso rechazara este viernes dos decretos sobre vivienda que habían sido impulsados por su administración socialista.

Ambos decretos fueron rechazados tras más de cuatro horas de debate en el hemiciclo. El primer decreto fue desestimado con un resultado de 178 votos en contra y 172 a favor, siendo el Partido Popular, Vox, Junts y UPN quienes votaron en contra. En el caso del segundo decreto, la votación final fue de 184 votos en contra y 166 a favor, sumándose el PNV y Coalición Canaria al bloque del 'no', de acuerdo a lo que reportó Euronews y confirmaron fuentes de Noticias Argentinas.

Desde Moncloa, se han manifestado que lo sucedido en el Congreso es "muy grave", haciendo énfasis en el rechazo de Junts, a pesar de los reiterados llamados del Gobierno y de sus socios para que votaran a favor. Por esta razón, se ha decidido abrir "un período de reflexión" para analizar la situación y sus implicancias.

No es la primera ocasión en que Sánchez se toma un tiempo para reflexionar sobre su permanencia en el cargo. En febrero de 2024, tras la apertura de una investigación en su contra por presuntos delitos de corrupción vinculados a su esposa, Begoña Gómez, el presidente se tomó cinco días para decidir si renunciaba, aunque finalmente optó por no dimitir, según recordó RTVE.

Desde la mañana del viernes, tras conocerse que Junts votaría en contra de los decretos de vivienda, comenzaron a circular rumores sobre un posible adelanto electoral para el 29 de noviembre. Sin embargo, inicialmente, fuentes de Moncloa desmintieron que Sánchez estuviera considerando esta opción.

Mientras el futuro político de Sánchez se encuentra incierto, la respuesta en la calle fue inmediata. Manifestantes que habían acampado en la Puerta del Sol marcharon hacia el Congreso para seguir de cerca la votación, que consideraban fundamental para sus demandas.

Tras el rechazo del primer decreto, algunos manifestantes regresaron a la Puerta del Sol exigiendo "huelga general". Durante la tarde, estaba prevista una asamblea para discutir los próximos pasos de la movilización y el futuro de la acampada.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha convocado manifestaciones para este sábado en más de 50 ciudades de España y ya se prevé una escalada en las movilizaciones, advirtiendo que "el siguiente paso es la huelga general", según indicó la organización.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, había instado a una huelga general por la vivienda, señalando que la movilización no concluiría con la votación en el Congreso.