La nueva defensa de Contardi apeló su condena por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi

Los abogados Francisco Oneto e Ignacio Alvarado asumieron la defensa de Claudio Contardi, condenado por abuso sexual agravado y violencia de género contra su ex pareja, Julieta Prandi, y recurrieron ante la Suprema Corte Bonaerense la sentencia confirmada por Casación.

Los letrados sostienen que el recurso incorpora prueba nueva: las entrevistas que la víctima ofreció a revistas de alcance nacional durante el mismo período en que habrían ocurrido los hechos.

Oneto y Alvarado resaltan que Prandi dio "dos relatos distintos" y cuestionaron a la Justicia por no formular preguntas al respecto durante el juicio.

En este sentido, solicitaron la absolución del culpable o, de manera subsidiaria, la realización de un nuevo juicio con "una defensa eficaz" y "en el que la denunciante pueda ser confrontada con sus propias palabras".

Además, consideraron que Contardi debía ser juzgado a través de un debate por jurados populares y plantearon que "el consentimiento se deduce del contexto de la relación y no de prueba sobre cada hecho", al tiempo que agregaron: "Sin tests ni controles de simulación; la perita admitió que ninguna técnica permite saber si un hecho ocurrió".

La Cámara de Casación Bonaerense había confirmado la condena, pero redujo la pena a 18 años y seis meses al quitar la agravante "relativa a la actitud asumida por el imputado con posterioridad al hecho y sus características".