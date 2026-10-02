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El dólar operó en baja y las reservas del Banco Central superaron los US$48.000 millones

La divisa norteamericana bajó $5 respecto del jueves y cerró a $1.540. Por su parte, los tipos de cambio financieros mostraron relativa estabilidad y el "blue" se ofreció a $1.555.

02/10/2026 | 17:48Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El dólar oficial cerró la semana a $1.540.

FOTO: El dólar oficial cerró la semana a $1.540.

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El dólar mayorista cerró a $1.520 en la segunda rueda de octubre, unos $5,50 por debajo de la cotización del viernes pasado, cuando había alcanzado su máximo nominal.

En el mercado minorista, la divisa se vendió a $1.540 en el Banco Nación, mientras que el promedio de las entidades financieras relevado por el Banco Central se ubicó en $1.544,92.

Durante septiembre, el dólar registró un avance de apenas 0,6%. Las estimaciones privadas, en tanto, anticipan para ese mes una inflación superior al 1,7% registrado en agosto.

El dólar "blue" cotizó a $1.555 para la venta. Por su parte, los tipos de cambio financieros mostraron relativa estabilidad: el MEP se ubicó en $1.550,88 y el contado con liquidación (CCL), en $1.624,38.

/Inicio Código Embebido/

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Las reservas volvieron a superar los US$48.000 millones.

El Banco Central compró US$93 millones, equivalentes al 22% del volumen operado en el mercado, que alcanzó los US$423 millones. Con esa intervención, las compras acumuladas llegaron a US$14.673 millones.

Las adquisiciones de la autoridad monetaria retomaron impulso: el promedio móvil de los últimos cinco días alcanzó los US$66,8 millones, su nivel más alto desde el 30 de julio.

Las reservas brutas cerraron la jornada del jueves en US$48.289 millones, con un incremento de US$2.199 millones respecto del miércoles.

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Lectura rápida

¿Qué cerró a $1.520? El dólar mayorista cerró a $1.520 en la segunda rueda de octubre.

¿Dónde se vendió el dólar minorista? Se vendió a $1.540 en el Banco Nación.

¿Cuál fue el avance del dólar en septiembre? El dólar registró un avance de apenas 0,6%.

¿Cuánto compró el Banco Central el jueves? Compró US$93 millones, equivalentes al 22% del volumen operado.

¿Cuál es el estado de las reservas? Las reservas brutas cerraron en US$48.289 millones, con un incremento de US$2.199 millones.

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