Boca y Banfield se enfrentarán en semifinal de la Copa Argentina durante la ventana FIFA

FOTO: Boca superó a Vélez por penales en los cuartos de final.

Boca y Banfield ya tienen fecha confirmada para su encuentro en la semifinal de la Copa Argentina 2026: se enfrentarán el sábado 14 de noviembre. Este partido se llevará a cabo en medio de una ventana internacional de selecciones de la FIFA, lo que aún deja pendiente la definición del horario y el estadio donde se jugará el duelo.

La organización del calendario se ha visto retrasada debido a los múltiples compromisos que enfrenta Boca en esta etapa final de la temporada, tal como informó la Agencia Noticias Argentinas.

En la actualidad, el equipo conocido como el Xeneize continúa su participación en la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y tiene posibilidades de clasificar a los play-offs del Torneo Clausura.

La final del torneo estaba originalmente programada para el 4 de noviembre, pero debido a las complicaciones para ajustar el calendario, se decidió reprogramar las etapas finales.

Por otro lado, la otra semifinal se disputará el sábado 28 de noviembre entre Atlético Tucumán y Platense, este último accedió a esta instancia tras eliminar a Estudiantes. La final de la Copa Argentina está fijada para el miércoles 2 de diciembre.

Un desafío significativo para Boca será la coincidencia con la fecha FIFA, que se extenderá del 9 al 17 de noviembre. Esto significa que el club podría enfrentar a Banfield sin varios de sus jugadores convocados a sus respectivas selecciones.

Una situación similar ocurrió en los cuartos de final contra Racing, donde Boca no pudo contar con el arquero colombiano Álvaro Montero, quien fue llamado para representar a su selección durante esa fecha.

A pesar de los apretados compromisos, Boca no tendrá que lidiar con una superposición de partidos en la Copa Sudamericana. El equipo de La Ribera jugará las semifinales contra Vasco da Gama el 13 y el 20 de octubre, lo que permite que estos encuentros no interfieran con el cruce ante Banfield en la Copa Argentina.