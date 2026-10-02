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Murió Augusto Belluscio, histórico exjuez de la Corte Suprema de Justicia

El especialista en derecho de familia integró el máximo tribunal entre 1983 y 2005. Fue designado durante la presidencia de Raúl Alfonsín, con el regreso de la democracia. Tenía 96 años.

02/10/2026 | 12:51Redacción Cadena 3

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Augusto Belluscio, histórico exjuez de la Corte Suprema. (Foto: Clarín)

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El exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Augusto César Belluscio murió este viernes a los 96 años. El jurista integró el máximo tribunal durante 22 años, desde 1983 hasta 2005.

Fuentes consultadas por Cadena 3 confirmaron extraoficialmente que el fallecimiento se produjo a las 8.30 de esta mañana.

Belluscio era un jurista especializado en derecho civil y de familia. Fue designado ministro de la Corte Suprema durante la presidencia de Raúl Alfonsín, con el retorno de la democracia en 1983.

Permaneció en el cargo hasta 2005, cuando dejó el tribunal en el contexto del proceso de renovación de su composición impulsado durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Había nacido el 10 de junio de 1930.

Informe de Ariel Rodríguez.

Lectura rápida

¿Quién murió recientemente? El exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Augusto César Belluscio.

¿Cuándo ocurrió su fallecimiento? El fallecimiento se produjo el viernes a las 8.30 de la mañana.

¿Cuántos años tenía? Tenía 96 años al momento de su muerte.

¿Cuánto tiempo fue juez en la Corte Suprema? Integró la Corte Suprema durante 22 años, desde 1983 hasta 2005.

¿Quién lo designó como ministro de la Corte? Fue designado por el presidente Raúl Alfonsín durante el retorno de la democracia.

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