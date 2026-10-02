Marcela Morelo visitó Cadena 3: "Las nuevas generaciones me dicen que soy el recuerdo de su madre"

Marcela Morelo visitó los estudios centrales de Cadena 3 Rosario antes de su presentación del sábado 10 de octubre, a las 21, en el teatro Broadway. La cantante habló sobre su trayectoria, el vínculo con sus seguidores y adelantó detalles de su próximo trabajo discográfico.

En diálogo con Juntos por Morelo destacó que, pese al paso de los años, su público continúa renovándose. “Sí, y siempre también se renueva mucho la gente”, señaló, y explicó que cada vez encuentra más jóvenes entre quienes asisten a sus shows.

La artista contó que muchos de esos espectadores llegan a sus canciones a través de sus familias. “Las nuevas generaciones, los jóvenes, me dicen todo el tiempo que yo soy el recuerdo de su madre, limpiando la casa con las sillas para arriba”, relató.

Morelo explicó que esa situación se convirtió en una postal habitual entre sus seguidores. “Soy parte del recuerdo de las personas”, afirmó. Según contó, actualmente recibe a un público familiar en el que las canciones funcionan como un puente entre distintas edades.

“Estoy recibiendo a un público familiar, donde por ahí la nieta le compra a la abuela la entrada, o a la abuela la mamá, o cumple años la mamá, o la hija, que también está recopada”, describió. Para la cantante, esas situaciones representan “una bendición”.

En esa línea, Morelo destacó que compartir sus canciones con distintas generaciones también es una forma de medir la vigencia de una carrera. “Eso es vigencia. ¿Qué es lo más difícil para un artista? Mantenerse”, sostuvo. Y agregó que comenzó a notar con más fuerza ese reconocimiento de los jóvenes en los últimos años.

La cantante también recordó el origen de “Corazón Salvaje”. Contó que la melodía apareció mientras viajaba en colectivo desde Lanús hacia Capital para visitar a una amiga. “Yo me senté en la ventanilla y te lo juro, hay como ‘corazón, corazón, corazón’”, relató sobre aquel momento en el que comenzó a tomar forma uno de sus clásicos.

Morelo habló además de su presente como compositora y de la etapa creativa que atraviesa. “Más te ponés a laburar, más creativo”, afirmó. También contó que mantiene una rutina musical incluso cuando no está de gira: “Yo estoy cantando todo el tiempo, porque no es que por ahí no me ves, no estoy de gira, pero yo estoy cantando, o componiendo”.

Por último, adelantó detalles de su próximo disco, que tendrá nuevas fusiones con artistas de distintos géneros. Morelo recordó sus trabajos con Ráfaga, Abel Pintos, Luciano Pereyra, La Delio Valdez y La Sole, y anticipó que todavía quedan cinco colaboraciones por conocer. El sábado 10 de octubre a las 21, en el teatro Broadway, presentará “La Morelo”, un espectáculo que combinará sus clásicos con nuevas versiones y canciones de su próximo álbum.

Entrevista de Alberto Lotuf.