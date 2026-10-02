Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este viernes 2 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 15° y una sensación térmica de 15°. La humedad se encuentra en un 90%, lo que genera una sensación de frescura. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3.6 m/s desde el noreste, con una presión atmosférica de 1014 hPa.

El clima hoy viernes 2 de octubre

Para este viernes 2 de octubre, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 16°. Las condiciones del día se caracterizan por un cielo mayormente nublado, con escasas probabilidades de lluvia. La humedad alta y el viento suave contribuyen a un ambiente fresco en la región.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta presentan variaciones en las temperaturas. Para el sábado 3 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 32° con cielo despejado. El domingo 4 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 21°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 5 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 25°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el martes 6 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 29° con cielo despejado.