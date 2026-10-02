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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este viernes 2 de octubre

Este viernes 2 de octubre, Salta presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 11° y 15°. Se prevé cielo nublado y condiciones de alta humedad, alcanzando el 90%.

02/10/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 15° y una sensación térmica de 15°. La humedad se encuentra en un 90%, lo que genera una sensación de frescura. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3.6 m/s desde el noreste, con una presión atmosférica de 1014 hPa.

El clima hoy viernes 2 de octubre

Para este viernes 2 de octubre, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 16°. Las condiciones del día se caracterizan por un cielo mayormente nublado, con escasas probabilidades de lluvia. La humedad alta y el viento suave contribuyen a un ambiente fresco en la región.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta presentan variaciones en las temperaturas. Para el sábado 3 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 32° con cielo despejado. El domingo 4 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 21°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 5 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 25°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el martes 6 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 29° con cielo despejado.

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