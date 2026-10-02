El tren Sarmiento suspenderá su servicio por obras: detalles y fechas clave

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- El tren Sarmiento no prestará servicio, en ninguno de sus ramales, entre el sábado 10 y el martes 13 de octubre inclusive, debido a la realización de obras de señalamiento y vías en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno.

Según lo informado por Trenes Argentinos, en la estación de Haedo se llevará a cabo la actualización integral de la mesa de mando de señales, sumándose a las ya renovadas en Castelar y Moreno.

La mesa de mando de Haedo, que tiene más de 40 años de antigüedad, es el centro neurálgico de la operación; cuenta con cuatro vías, interconexión con la salida del depósito de locomotoras y el nexo con las vías de las líneas San Martín y Roca.

Además de la obra de mesa de mando, se renuevan las señales entre Liniers y Villa Luro y se reemplazan los aparatos de vías en Caballito.

Por otro lado, Trenes Argentinos Infraestructura ejecutará una serie de trabajos en diversos sectores de la línea: se renovará la vía sexta en la playa de maniobras de la terminal de Once y se realizarán tareas de señalamiento en el paso a nivel Rojas.

También se avanzará en la intervención del andén central de Ramos Mejía y andén 2 de Morón, así como en obras civiles en la cabina de señales de Castelar. Asimismo, AUSA llevará a cabo tareas de renovación de la vía cuarta y trabajos complementarios en el paso bajo nivel Lorca e intervenciones pluviales en el paso bajo nivel Irigoyen.

Por su parte, Trenes Argentinos Operaciones llevará a cabo diversas tareas a lo largo de los tendidos: se mejorará el paso a nivel Goya y se realizarán obras civiles en el andén central de Ciudadela. Además, se atenderá el sistema eléctrico de la subestación Castelar y se restaurará el tendido de vías en el kilómetro 26,500 en San Antonio de Padua.

En cuanto al resto de las estaciones de la línea, se realizará el desmalezado, la limpieza de plataformas y de zona de vías en todas las paradas del ramal eléctrico Once-Moreno y de los ramales diesel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos (limitado actualmente entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías).