Mendoza prevé más del doble de agua en su principal río tras las nevadas

Las abundantes nevadas del invierno en Mendoza permiten anticipar una mayor disponibilidad de agua para el verano. Según las proyecciones del Departamento General de Irrigación, el río Mendoza alcanzaría un volumen de 1.800 hectómetros cúbicos, más del doble de lo registrado el año pasado.

El superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, explicó que el volumen previsto para esa cuenca se ubica un 30% por encima de la media histórica. “El año pasado tuvimos en el río Mendoza menos de 800 hectómetros cúbicos; este año vamos a tener 1.800”, detalló.

La mayor disponibilidad de agua genera expectativas favorables para el riego. Según el funcionario, el volumen permitiría cubrir las necesidades e incluso contar con un excedente.

Marinelli también comparó las perspectivas actuales con lo ocurrido tres años atrás, cuando las lagunas del Rosario alcanzaron niveles elevados de agua. Este año, estimó, podrían registrar un volumen similar o incluso superior.

Pese al panorama favorable para el verano, el superintendente advirtió que Mendoza podría volver a atravesar períodos de sequía severa en los próximos años. En ese contexto, destacó la importancia de aprovechar la mayor disponibilidad de agua prevista para esta temporada.

Informe de Facundo Di María.