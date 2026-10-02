Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 2 de octubre.

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El número de sorteo 31630 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 2 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 3155, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Música).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3155

2° 2505

3° 1926

4° 0522

5° 4162

6° 3094

7° 3802

8° 9304

9° 6466

10° 5924

11° 7805

12° 3330

13° 8758

14° 9121

15° 8788

16° 5456

17° 4641

18° 9740

19° 4203

20° 1357