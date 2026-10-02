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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 2 de octubre.

El sorteo número 31630 de la quiniela vespertina se realizó el viernes 2 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 3155, correspondiente a "A primera (La Música)". Conocé los resultados completos.

02/10/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 31630 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 2 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 3155, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Música).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3155
2° 2505
3° 1926
4° 0522
5° 4162
6° 3094
7° 3802
8° 9304
9° 6466
10° 5924
11° 7805
12° 3330
13° 8758
14° 9121
15° 8788
16° 5456
17° 4641
18° 9740
19° 4203
20° 1357

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31630 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 2 de octubre a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3155, correspondiente a "A primera (La Música)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados completos están disponibles en la nota.

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