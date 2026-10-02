Lula Da Silva apoya a Argentina en plena campaña electoral con gesto simbólico

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- En el tramo final de la campaña electoral, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva exhibió esta tarde una remera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", durante una recorrida por las calles de Río de Janeiro.

A dos días de las elecciones, el actual mandatario, quien busca la reelección, ratificó su apoyo al reclamo argentino por la soberanía de las islas, un hecho que no pasó desapercibido en medio de la tensión de las últimas semanas entre la Argentina y el Reino Unido, y las notorias diferencias entre el propio Lula y Javier Milei.

Cuando iba arriba de un vehículo -saludando a la multitud- le arrojaron una prenda, Lula la miró, la mostró y la devolvió: era una remera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", y con la misma tipografía que la mostraron los jugadores de la Selección tras vencer a Inglaterra en el Mundial.

La imagen fue captada por cientos de asistentes y los medios de comunicación, y rápidamente se hicieron virales en las redes en ambos países.

El gesto de Lula se dio luego de otra semana convulsionada entre la Argentina y el Reino Unido, con el anuncio de Milei de un arbitraje internacional para evitar la extracción de petróleo de las Malvinas, y la férrea defensa del gobierno de Londres para justificar y seguir adelante con ese emprendimiento.

Además, el presidente brasileño había ratificado su apoyo al reclamo argentino durante la celebración del 204 aniversario de la independencia del país vecino, en su embajada en Buenos Aires.

Lula, de 80 años, irá este domingo en busca de un nuevo período presidencial en una elección polarizada entre el líder del Partido de los Trabajadores (PT) y Flávio Bolsonaro, aspirante por el Partido Liberal (PL), a quien aventaja por una escasa diferencia según los últimos sondeos. El actual mandatario ya estuvo al frente del Ejecutivo en los períodos 2003-2007; 2007-2011 y desde 2023 hasta la actualidad.