Independiente Rivadavia empata con Gimnasia y mantiene el liderazgo en la tabla anual
El elenco mendocino sufrió un gol en la agonía del partido y no pudo quedarse con los tres puntos.
FOTO: A Independiente se le escapó el partido sobre la hora.
Buenos Aires. 2 de octubre (NA) - El equipo de Independiente Rivadavia igualó 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero se mantiene como líder de la Tabla Anual, con una ventaja de dos puntos sobre Boca Juniors.
El primer gol del partido fue anotado por Juan Elordi a los 5 minutos del primer tiempo, gracias a una asistencia de Maximiliano Salas. Sin embargo, Agustín Colazo logró el empate para Gimnasia a los 41 minutos del segundo tiempo, tras una revisión del VAR que confirmó que no había offside.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido?
Independiente Rivadavia empató 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima de La Plata.
¿Quién anotó los goles?
Juan Elordi marcó para Rivadavia y Agustín Colazo para Gimnasia.
¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó el 2 de octubre de 2026.
¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro tuvo lugar en Buenos Aires.
¿Cuál es la posición de Rivadavia en la tabla?
Independiente Rivadavia sigue siendo líder de la Tabla Anual.
[Fuente: Noticias Argentinas]