Independiente Rivadavia empata con Gimnasia y mantiene el liderazgo en la tabla anual

FOTO: A Independiente se le escapó el partido sobre la hora.

Buenos Aires. 2 de octubre (NA) - El equipo de Independiente Rivadavia igualó 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero se mantiene como líder de la Tabla Anual, con una ventaja de dos puntos sobre Boca Juniors.

El primer gol del partido fue anotado por Juan Elordi a los 5 minutos del primer tiempo, gracias a una asistencia de Maximiliano Salas. Sin embargo, Agustín Colazo logró el empate para Gimnasia a los 41 minutos del segundo tiempo, tras una revisión del VAR que confirmó que no había offside.

Noticia en desarrollo...