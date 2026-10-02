Advierten por tormentas fuertes en Córdoba durante la madrugada y la mañana de este sábado
El Ministerio de Seguridad pidió extremar las precauciones durante la madrugada y la mañana, evitar actividades al aire libre y circular durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas.
02/10/2026 | 20:00Redacción Cadena 3
FOTO: Se prevén tormentas intensas con riesgo de granizo y actividad eléctrica
La provincia de Córdoba mantiene vigente la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba ante la posibilidad de tormentas durante este sábado.
Según el pronóstico, durante la madrugada y la mañana se esperan tormentas que podrían ser localmente fuertes, acompañadas por abundante actividad eléctrica, intensas precipitaciones y la posibilidad de caída de granizo en algunos sectores.
Ante este escenario, el Ministerio de Seguridad, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil, recomendó a la población evitar las actividades al aire libre y no circular durante el desarrollo de las tormentas, especialmente cuando se registren los fenómenos de mayor intensidad.
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????Continúa vigente la #AlertaAmarilla por vientos fuertes y tormentas.— Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) October 2, 2026
Durante la madrugada y la mañana de este sábado se esperan tormentas que podrían ser localmente fuertes, con posibilidad de caída de granizo
El @minsegcba, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo y… pic.twitter.com/omy6h6oySR
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Las autoridades solicitaron además mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de prevención.
Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil indicaron que continuarán monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y que se brindará información actualizada a la población ante eventuales cambios en el pronóstico.
Lectura rápida
¿Qué alerta se mantiene en Córdoba? La alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.
¿Quién emitió la alerta? El Servicio Meteorológico Nacional y el Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba.
¿Cuándo se espera el mal tiempo? Durante la madrugada y la mañana del sábado.
¿Qué recomendaciones se dieron a la población? Evitar actividades al aire libre y no circular durante las tormentas.
¿Cómo se mantendrá informada la población? A través de actualizaciones oficiales y monitoreo de las condiciones meteorológicas.