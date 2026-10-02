Advierten por tormentas fuertes en Córdoba durante la madrugada y la mañana de este sábado

FOTO: Se prevén tormentas intensas con riesgo de granizo y actividad eléctrica

La provincia de Córdoba mantiene vigente la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba ante la posibilidad de tormentas durante este sábado.

Según el pronóstico, durante la madrugada y la mañana se esperan tormentas que podrían ser localmente fuertes, acompañadas por abundante actividad eléctrica, intensas precipitaciones y la posibilidad de caída de granizo en algunos sectores.

Ante este escenario, el Ministerio de Seguridad, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil, recomendó a la población evitar las actividades al aire libre y no circular durante el desarrollo de las tormentas, especialmente cuando se registren los fenómenos de mayor intensidad.

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????Continúa vigente la #AlertaAmarilla por vientos fuertes y tormentas.



Durante la madrugada y la mañana de este sábado se esperan tormentas que podrían ser localmente fuertes, con posibilidad de caída de granizo



El @minsegcba, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo y… pic.twitter.com/omy6h6oySR — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) October 2, 2026

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Las autoridades solicitaron además mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de prevención.

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil indicaron que continuarán monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y que se brindará información actualizada a la población ante eventuales cambios en el pronóstico.