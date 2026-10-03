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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 3 de octubre

Este sábado 3 de octubre, Córdoba presenta un clima mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre 16° y 25°. La humedad se mantiene en un 67%, y el viento soplará a 4 m/s.

03/10/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 3 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 17°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 67%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el noreste. La presión atmosférica se encuentra en 1006 hPa.

El clima hoy sábado 3 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con velocidades de 4 m/s. La humedad del 67% podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. No se prevén lluvias significativas durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba presentan un clima variado. Para el domingo 4 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 22°, con cielo nublado. El lunes 5 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 24°, con posibilidad de lluvias ligeras. El martes 6 de octubre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 22°, también con lluvias ligeras. Para el miércoles 7 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 21°, con lluvias moderadas. Finalmente, el jueves 8 de octubre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 15°, con cielo nublado.

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