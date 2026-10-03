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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este sábado 3 de octubre

Este sábado 3 de octubre, Tucumán presentará temperaturas que oscilarán entre 14° y 30°. El cielo estará nublado y la humedad alcanzará el 94%. Se recomienda estar preparado para un clima variable.

03/10/2026 | 00:27Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 3 de octubre

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Este sábado 3 de octubre, el clima en Tucumán se caracterizará por un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 14°. La humedad es alta, alcanzando el 94%, lo que puede generar una sensación de bochorno en la población. El viento sopla a una velocidad de 1 m/s desde el noroeste, y la visibilidad es óptima, llegando a los 10 kilómetros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 14° y una máxima que alcanzará los 30°. A lo largo de la jornada, el clima se mantendrá mayormente nublado, lo que podría influir en la percepción de calor. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

El pronóstico extendido para los próximos días indica que el domingo 4 de octubre, la mínima será de 16° y la máxima de 21°, con probabilidad de lluvias ligeras. Para el lunes 5 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 27°, también con posibilidad de lluvias. El martes 6 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 19° y 29°, con cielo nublado. Finalmente, el miércoles 7 de octubre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 28°, con lluvias moderadas.

Es importante que los habitantes de Tucumán estén atentos a las condiciones climáticas, ya que el clima puede cambiar rápidamente. Se recomienda seguir las actualizaciones meteorológicas para estar preparados ante posibles cambios en el tiempo.

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