Condenaron a un enfermero de PAMI en Rosario por vender fentanilo por redes sociales

Un enfermero del Policlínico PAMI II de Rosario fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por sustraer medicamentos del hospital y venderlos por redes sociales. Se trata de Luis Emmanuel Benavidez, quien reconoció los hechos y aceptó la pena mediante un acuerdo entre la Fiscalía y su defensa.

El juez federal Carlos Vera Barros homologó el acuerdo el 4 de septiembre, según informó este viernes el Ministerio Público Fiscal. La sentencia también lo inhabilitó durante el mismo plazo para ejercer la enfermería y ocupar cargos públicos.

La condena comprendió los delitos de comercio de estupefacientes, venta de sustancias medicinales peligrosas para la salud ocultando su carácter nocivo, hurto y tenencia ilegítima de un arma de fuego.

FOTO: Ampollas de fentanilo secuestradas en el domicilio del enfermero de PAMI condenado. (Unidad Fiscal Rosario)

La denuncia y los mensajes

La investigación federal comenzó en julio de 2025, cuando el padre de un hombre de 37 años que había muerto el 9 de agosto de 2023 denunció que el enfermero le suministraba fentanilo y bromuro de vecuronio.

El denunciante aportó el celular de su hijo, conversaciones y un video. Los investigadores reconstruyeron intercambios sobre la compra de las sustancias y encontraron un audio enviado por Benavidez poco antes del fallecimiento, en el que advertía: “Te vas a pasar para el otro lado”.

FOTO: “¿Si te pasás con eso te vas con Jesús?”, preguntó el hombre al enfermero. (Unidad Fiscal Rosario)

La autopsia había establecido como indeterminada la causa de muerte, aunque no descartó un origen toxicológico. La pesquisa provincial fue archivada y la investigación federal avanzó sobre la comercialización de los medicamentos.

FOTO: Una ampolla de bromuro de vecuronio y otros medicamentos hallados en la casa del fallecido. (Unidad Fiscal Rosario)

Los allanamientos y el origen de los fármacos

El 30 de septiembre de 2025, Gendarmería allanó la vivienda del enfermero en Rosario y la casa de sus padres en Concepción del Uruguay.

En el domicilio rosarino secuestró cuatro ampollas de fentanilo, 99 frascos de bromuro de vecuronio y 98 jeringas, además de otros medicamentos. El cotejo de los lotes permitió comprobar que las sustancias habían ingresado previamente al Policlínico PAMI II.

FOTO: Cajas de bromuro de vecuronio incautadas en la casa del enfermero condenado. (Gendarmería Nacional)

Benavidez trabajaba en esa institución desde 2014 y, desde 2016, se desempeñaba en el área de Central de Materiales y Esterilización, dependiente de Farmacia. En el procedimiento realizado en Entre Ríos también encontraron una pistola calibre .22 y municiones.