Carlos Casto, de Sancor Seguros: “Este aniversario representa el esfuerzo de generaciones enteras”

En el marco de la conmemoración de los 80 años de Sancor Seguros, el presidente de la firma, Carlos Casto, destacó este viernes a la noche, desde la localidad de Sunchales en la provincia de Santa Fe, el "profundo significado" de celebrar este hito en la cuna que vio nacer a la empresa.

Durante su mensaje, reflejado por Cadena 3, el directivo remarcó que la jornada marca un punto de inflexión en la trayectoria del grupo y reconoció que cada uno de los integrantes de la comunidad es una parte esencial de la historia, de lo que fueron, de lo que son y de lo que aspiran a ser hacia el futuro.

Casto hizo especial hincapié en el valor simbólico de reunirse en Sunchales junto al edificio corporativo, denominado "NEC". Al respecto, sostuvo que dicha estructura trasciende la arquitectura moderna para convertirse en la "manifestación concreta de la solidez y el arraigo federal" de la compañía, así como de su capacidad para "evolucionar continuamente" sin perder la esencia de un proyecto surgido en el interior santafesino, que logró consolidar una sólida presencia a nivel nacional y regional.

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Al repasar los pilares que sustentan la trayectoria de la aseguradora, el titular de la firma dijo que las ocho décadas de historia representan "el esfuerzo colectivo de generaciones enteras".

Asimismo, enfatizó que el nacimiento del grupo no fue producto del azar, sino de la "convicción de que la ayuda mutua y el trabajo en equipo constituyen las herramientas más poderosas para transformar la realidad".

Las palabras de Carlos Casto, quien por la mañana compartió su testimonio en el programa Juntos con Fernando Genesir, pusieron de manifiesto el impacto de conmemorar este aniversario junto a la comunidad.

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Su alocución puso en relieve cómo la historia institucional se ha construido gracias al compromiso de cada persona que formó parte del camino trazado desde Sunchales hacia todo el país.

De este modo, el festejo por el 80° aniversario de Sancor Seguros reafirmó la vigencia de un proyecto nacido en el interior de Santa Fe, que combina innovación, solidez institucional y vocación federal.

Con la mirada puesta en los próximos pasos, la empresa ratificó el valor de sus principios fundacionales para seguir evolucionando y transformando la realidad a través del trabajo en equipo.

Informe de Alejandro Bustos.