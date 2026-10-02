Goleada histórica de Instituto en Avellaneda: venció a Independiente 4-1 y se afianza en la cima

FOTO: "La Gloria" se floreó en Avellaneda y es más puntero que nunca.

FOTO: "La Gloria" sigue imparable: aplastó al "Rojo" y se consolida en la punta de la Zona A.

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Instituto goleó 4 a 1 a Independiente en el estadio Libertadores de América, por la fecha 11 del Torneo Clausura de fútbol, en un cotejo jugado este viernes a la noche en Avellaneda.

Los goles del equipo visitante fueron de Jeremías Lázaro, Hernán De La Fuente, Matías Gallardo y Álex Luna.

Para Independiente, había empatado parcialmente Maximiliano Meza, quien luego se fue expulsado por doble amarilla antes de que termine el primer tiempo.

De esta manera, Instituto se asentó como líder del Grupo A con 25 unidades, mientras que “El Rojo” quedó con 17 puntos y por ahora sigue en zona de playoffs.

Transmisión de Cadena 3

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