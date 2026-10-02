Goleada histórica de Instituto en Avellaneda: venció a Independiente 4-1 y se afianza en la cima
Fue por la fecha 11 de la Zona A. Lázaro, De la Fuente, Gallardo y Luna anotaron para “La Gloria”. Meza había igualado de manera transitoria. El equipo cordobés no ganaba en el estadio del “Rojo” desde hace 41 años.
02/10/2026 | 20:57Redacción Cadena 3
FOTO: "La Gloria" sigue imparable: aplastó al "Rojo" y se consolida en la punta de la Zona A.
FOTO: "La Gloria" se floreó en Avellaneda y es más puntero que nunca.
Instituto goleó 4 a 1 a Independiente en el estadio Libertadores de América, por la fecha 11 del Torneo Clausura de fútbol, en un cotejo jugado este viernes a la noche en Avellaneda.
Los goles del equipo visitante fueron de Jeremías Lázaro, Hernán De La Fuente, Matías Gallardo y Álex Luna.
Para Independiente, había empatado parcialmente Maximiliano Meza, quien luego se fue expulsado por doble amarilla antes de que termine el primer tiempo.
De esta manera, Instituto se asentó como líder del Grupo A con 25 unidades, mientras que “El Rojo” quedó con 17 puntos y por ahora sigue en zona de playoffs.
Transmisión de Cadena 3
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Lectura rápida
¿Qué equipo visitará a Independiente?
Instituto visitará a Independiente.
¿Cuál es el objetivo de Instituto en el partido?
Sumar su tercera victoria consecutiva y consolidar su liderazgo en la Zona A del Torneo Clausura.
¿Quién es el director técnico de Instituto?
El director técnico de Instituto es Diego Flores.
¿Dónde se jugará el partido?
En el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
¿Qué posición ocupa Independiente en la tabla?
Independiente ocupa la posición con 17 puntos, en puestos de clasificación a los playoffs.