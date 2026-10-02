En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Unión

Argentina

En vivo

100 Noches Festivaleras

Alejandro Bustos

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Boca vs. Unión

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Indep. Rivadavia vs. Estudiantes (LP)

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

Indep. Rivadavia vs. Estudiantes

La Plata

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La Cadena del Gol

Boca derrota a Unión y extiende su invicto con la cuádruple corona en la mira: seguilo en vivo

El equipo de Arruabarrena juega, desde las 21.30, en "La Bombonera" por la fecha 11. Acumula 15 partidos sin derrotas y viene de avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. Transmite Cadena 3.

02/10/2026 | 21:53Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Boca viene de una épica remontada ante Racing en la Copa Argentina.

FOTO: Boca viene de una épica remontada ante Racing en la Copa Argentina.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Boca recibe este viernes a Unión con el objetivo de extender su invicto de 15 partidos y sumar para afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura

El encuentro, correspondiente a la undécima fecha de la Zona A, se disputa, desde las 21.30, en "La Bombonera" con transmisión de Cadena 3.

El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena llega después de remontar el resultado ante Racing y avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. Ese triunfo le permitió prolongar su racha sin derrotas y sostener sus posibilidades en todos los frentes.

Boca mantiene así la ilusión de conquistar cuatro títulos: el Torneo Clausura, el de Campeón de Liga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

• Seguilo en vivo por Cadena 3

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

En el Clausura, el conjunto de La Ribera ocupa el quinto puesto de la Zona A con 17 puntos. Una victoria como local le permitiría fortalecer su posición y acercarse a los primeros lugares.

Unión, por su parte, necesita sumar para ingresar a los puestos de clasificación a los playoffs. El equipo conducido por Leonardo Madelón marcha noveno y viene de perder 2-1 como local frente a Independiente.

El encuentro se disputará en el estadio Alberto J. Armando, con Sebastián Martínez como árbitro, Sebastián Bresba a cargo del VAR y transmisión de Cadena 3.

En desarrollo.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

-

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? Un partido entre Boca y Unión de Santa Fe en el Torneo Clausura.

¿Quién dirige a Boca? El equipo es dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena.

¿Cuándo comienza el partido? El encuentro comenzará a las 21.30 del viernes.

¿Dónde se jugará el partido? En el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.

¿Por qué es importante el partido para Unión? Unión necesita sumar puntos para entrar en los puestos de clasificación a los playoffs.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf