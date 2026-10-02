Boca derrota a Unión y extiende su invicto con la cuádruple corona en la mira: seguilo en vivo

FOTO: Boca viene de una épica remontada ante Racing en la Copa Argentina.

Boca recibe este viernes a Unión con el objetivo de extender su invicto de 15 partidos y sumar para afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

El encuentro, correspondiente a la undécima fecha de la Zona A, se disputa, desde las 21.30, en "La Bombonera" con transmisión de Cadena 3.

El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena llega después de remontar el resultado ante Racing y avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. Ese triunfo le permitió prolongar su racha sin derrotas y sostener sus posibilidades en todos los frentes.

Boca mantiene así la ilusión de conquistar cuatro títulos: el Torneo Clausura, el de Campeón de Liga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

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En el Clausura, el conjunto de La Ribera ocupa el quinto puesto de la Zona A con 17 puntos. Una victoria como local le permitiría fortalecer su posición y acercarse a los primeros lugares.

Unión, por su parte, necesita sumar para ingresar a los puestos de clasificación a los playoffs. El equipo conducido por Leonardo Madelón marcha noveno y viene de perder 2-1 como local frente a Independiente.

El encuentro se disputará en el estadio Alberto J. Armando, con Sebastián Martínez como árbitro, Sebastián Bresba a cargo del VAR y transmisión de Cadena 3.

En desarrollo.

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