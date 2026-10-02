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Rige una alerta amarilla por tormentas en Rosario para la madrugada del sábado

El SMN anticipó tormentas localmente fuertes con lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas y posible caída de granizo. La advertencia se extiende por toda la provincia de Santa Fe y prevé acumulados de hasta 50 milímetros.

02/10/2026 | 22:49Redacción Cadena 3 Rosario

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La advertencia se extiende por toda la provincia de Santa Fe.

FOTO: La advertencia se extiende por toda la provincia de Santa Fe.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Rosario durante la madrugada de este sábado 3 de octubre, ante la posibilidad de fenómenos localmente fuertes.

El aviso contempla abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Además, se esperan valores de lluvia acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían ser superados puntualmente. Todo Noticias

La advertencia alcanza también a los departamentos Constitución, Iriondo y San Lorenzo, además de Rosario. De acuerdo con el mapa actualizado del organismo nacional, la alerta amarilla se extiende durante la madrugada del sábado a toda la provincia de Santa Fe. Todo Noticias

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Qué significa la alerta amarilla

El SMN indicó que las áreas alcanzadas pueden ser afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Entre los principales fenómenos asociados aparecen la lluvia intensa en períodos breves, las ráfagas, la actividad eléctrica y la posibilidad de granizo. Todo Noticias

Ante este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no permanecer debajo de árboles o postes, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantener despejados desagües y sumideros.

También se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales y tener preparada una mochila de emergencia con linterna, documentación y teléfono cargado.

La advertencia alcanza a toda Santa Fe

La provincia se encuentra incluida en un amplio sistema de alertas que abarca también distintos sectores de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, San Luis y otras provincias del país. Todo Noticias

En el caso de Rosario y buena parte del sur santafesino, el período de mayor atención se concentra durante la madrugada del sábado, cuando se prevé el desarrollo de las tormentas más intensas.

Lectura rápida

¿Qué alerta emitió el SMN? El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Rosario.

¿Quién emitió la alerta? La alerta fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se espera la tormenta? Se espera que la tormenta se desarrolle durante la madrugada del sábado 3 de octubre.

¿Dónde se aplica la alerta? La alerta se aplica en Rosario y se extiende a toda la provincia de Santa Fe.

¿Por qué se recomienda precaución? Se recomienda precaución debido a la posibilidad de fenómenos severos como lluvias intensas, ráfagas y granizo.

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